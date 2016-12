Partite streaming Napoli Fiorentina, Roma Chievo su siti web, Rojadirecta, link. Vedere live gratis diretta

AGGIORNAMENTO: Si continua dopo che la Lazio è stata battuta 0-3 dopo un un buon primo tempo dall'Inter. E le partite più importanti odierne sono Napoli Fiorentine e Roma Chievo

Se c'è una cosa che non manca agli utenti italiani è la varietà delle proposte con cui vedere in diretta streaming il campionato di calcio italiano. E lo diciamo senza tenere conto delle tante proposte alternative a quelle legali, come Rojadirecta, che per ogni evento sportivo, piccolo o grande che sia, compresa la Serie A, mettono a disposizione uno spazio web per la diretta live. Soprattutto per le squadre di primo piano, come Roma, Milan, Juventus, Inter, Lazio, Fiorentina, Napoli, il ventaglio delle possibilità per lo streaming su PC e su Mac, ma anche su smartphone e tablet, è decisamente ampio e da calibrare sulla base della propria disponibilità di tempo ed economica.

Il limite è rappresentato piuttosto dall'obbligatorietà nella maggior parte dei casi di sottoscrivere un abbonamento con il canale televisivo. Questo è il caso di Mediaset, ad esempio, nel caso in cui si voglia usufruire di Premium Play per la diretta streaming degli incontri della Serie A (oltre che della Champions League. Al di là delle partite di Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Genoa, Premium Play Mobilità è la porta di accesso per 21 canali in streaming, Cinema e Serie TV incluse, anche sotto rete 3G o 4G. Tra l'altro il servizio è fruibile sui PC equipaggiati con i più recenti Windows 10, Windows 8 e Windows RT. L'applicazione è gratuitamente scaricabile nel Windows Store, ma è appunto riservata ai soli abbonati Mediaset.

Anche Sky mette sul campo una soluzione tutta per abbonati. Si tratta di Sky Go. L'applicazione è scaricabile da tutti sugli store di riferimento e per la sua fruizione occorre aver sottoscritto a monte una delle tante possibilità contrattuali elaborate da Sky. Di diversa concezione è la piattaforma Now TV, raggiungibile via web da PC o da Mac o disponibile come app per dispositivi mobile. La sua particolarità sta appunto nell'essere slegata da abbonamenti Sky. O meglio, possono essere stipulati contratti di durata variabile, giornalieri, settimanale, mensili o stagionali, ma solo con Now TV. Tanto per avere una primissima idea, il costo di un singola partita, sia essa di Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Genoa, è di 9,99 euro.

Le gare della Serie A possono essere visualizzate in diretta streaming su su PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dallo Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. Facciamo infine presente che chi vive al confine può provare a vedere le partite del campionato italiano di calcio sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF.