Partite streaming su siti, Rojadirecta vedere gratis live Porto Juventus e Roma Villarreal

AGGIORNAMENTO: Numerosi sono i modi e i metodi per vedere le partite in streaming sia che valgono per la Serie A che per la Champions League o l'Europa League. Ecco dunque come si può vedee lo streaming di Porto Juventus che di Roma Villareal

In parallelo alla proposizione di nuovi modi per vedere in streaming le gare di calcio stagionali della Serie A, si consuma un'altra battaglia. In campo ci sono Mediaset Premium e Sky da una parte e le piattaforme per lo streaming illegale e alternativo dall'altra, come Rojadirecta. La novità è adesso rappresentata da un importante alleato che i primi avrebbero trovato in Cisco. A quanto pare ha infatti sviluppato un sistema in grado di intercettare i contenuti streaming illeciti e di bloccarne la visione. Si chiama Streaming Piracy Prevention e utilizza strumenti e metodi automatizzati per identificare, verificare ed eliminare la pirateria online. Per sapere se, quando e come sarà attivato in Italia non resta che attendere.

Per ora, la strada per gli utenti italiani continua a rimanere doppia. La prima è quella suggerita da Mediaset Premium che per la diretta streaming della Serie A mette a disposizione Premium Play, ma solo per gli abbonati. Fruibile da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast, la visione, che comprende anche gli eventi extracalcistici ed extrasportivi, varia in base al pacchetto Premium sottoscritto. I possessori di PC e Mac possono collegarsi all'indirizzo play.mediasetpremium.it anche via TV con Premium Smart Cam, decoder, smart TV o console da salotto mentre quelli di di smartphone e tablet possono scaricare l'app per la diretta streaming via Premium Play anche sotto rete 3G o 4G.

Anche Sky mette a disposizione uno strumento solo per abbonati. Si tratta di Sky Go, che è un'app scaricabile da tutti, ma per cui serve appunto un abbonamento al canale satelittare. Differente è il funzionale di Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento. Può infatti essere acquistata anche una sola partita a 9,99 euro, così come fare proprio un ticket mensile a 19,99 euro o stagionale a 99,99 euro. La compatibilità spazia da dispositivi fissi a mobile passando per le console.

Volendo entrare più nel dettaglio della proposta, i match di calcio possono essere visti in diretta streaming da PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.