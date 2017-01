Partite streaming Rojadirecta Napoli Sampdoria e Empoli Palermo. Vedere live gratis diretta su siti web, link

AGGIORNAMENTO: Nell'attesa che riprenda la Champions League, riprende la Serie A dopo la sosta invernale con le prime due partite che sono Napoli Sampdoria ed Empoli Palermo.

Lo streaming live gratis, dunque, lo si può vedere in diretta sui diversi siti web e link che vedremo nella news con una buona qualità, anche Hd sia video e un ottimo audio, senza blocchi, banner pubblicitari e altri fastidi, senza blocchi e interruzioni.

La magistratura, infatti, ha stabilito con alcune sentenze l'illegalità anche dall'estero, mentre con altre che non si può negare la visione se l'emittente ha comprato i diritti e poi non ha posto i divieti e blocchi geografici per lo streaming. Si aspetta una sentanze definitiva dall'Unione Europea.

Tra l'altro alcune sfide si possono iniziare a vedere in streaming anche su siti web di bookmakers, ma rispetto a quanto si dice in giro, se si fa una prova (e comunque bisogna giocare e fare scommesse) non sono mai partite di cartello o anche di medio livello e per lo più sono straniere.

E nei siti di bookmakers, occorre di solito registrarsi con una serie di documenti appropriati con un iter che bisogna ricordare dura dalle 24 alle 48 per avere la possibilità di accedere completamente a tutti i servizi, streaming delle partite compreso

E poi bisogna fare delle giocate e quindi avere un conto che abbia dei soldi reali depositati e alcuni chiedono anche di fare delle giocate, quindi è un pò come spendere realmente qualcosa non è uno streaming gratis del tutto come viene detto a patto di trovare sempre le partite che interessano.

Il problema dei siti dei bookmakers è che spesso vengono bloccate le partite più importanti italiane e vengono trasmesse solo le minori per una questione di acquisizione dei diritti.

Dunque, ci sono almeno due che abbiamo visto in questa news per poter vedere in streaming le partite ovvero siti streaming all'estero e i siti dei bookmakers.

Ma ce ne è una terza di possibilità per vedere lo streaming della partite è quello di sfruttare le offerte che periodicamente le emittenti in PayTv rilasciano in modo particolare NowTv che dimezza i prezzi o le fa gratis per una prova di 15 giorni come attualmente sta facendo.

Per quanto riguarda i siti di scommesse che permettono la visione delle partite vi sono Betclic e Snai, mentre all'estero che hanno comprato legalmente i diritti Orf, Ztl, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Francia con D8, Georgia con GPB, Cipro con CyB, Croazia con HRT, Finlandia con Yle

Non può che esserci sempre la strada della diretta streaming per vedere tutte le gare della Champions League. Sono proprio i numeri a svelare come una quantità sempre maggiore di utenti preferisca vedere gli incontri da PC, smartphone e tablet anziché con la tradizionale formale della diretta TV che impone limiti e vincoli sia contrattuali e sia fisici per l'impedimento di assistere agli incontri dove si vuole e come si vuole. E non è un caso che Mediaset Premium, detentore del diritto alla trasmissione delle immagini in real time, abbia aumentato e perfezionato le opzioni di visione. E sarà così anche in questo nuovo lotto di partite, tutte interessanti perché in ballo c'è la qualificazione al turno successivo. Allo stesso tempo, non è proprio casuale che siano aumentati anche quei siti web che si affiancano, in maniera illegale e alternativa, a Mediaset Premium.

C'è Rojadirecta, ad esempio, che in realtà sta adesso attraversando un periodo di serie difficoltà per via dei problemi giudiziari del suo fondatore, accusato di violazione dei diritti al copyright. Tra l'altro, anche in Italia la piattaforma è stata più volta oscurata, anche se puntualmente riattivata su server differenti. Ma ce ne sono comunque anche altre, rispetto a cui il nostro suggerimento è sempre quello di fare riferimento alle sole soluzioni legali per la diretta streaming delle partite di quest'anno. Diverso è naturalmente il caso delle TV satellitari che non presentano profili di illegittimità. In Italia, soprattutto chi abita al confine del nord del Paese, può tentare di vedere le immagini della Champions League di quest'anno anche sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF.

C'è anche chi suggerisce di non perdere di vista Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est) poiché trasmettono di frequente le immagini dei principali eventi sportivi, calcistici inclusi. In ogni caso, per la diretta streaming delle gare delle Champions League è possibile rivolgersi a Mediaset Premium. Per il secondo dei tre anni è infatto detentore in esclusiva della trasmissione delle immagini sia in diretta TV e sia in diretta streaming. In questo secondo caso, la visione passa dal servizio on demand Premium Play per il live streaming, fruibile dai soli abbonati via PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Se l'opportunità di vedere in diretta streaming le gare di Champions League, non solo quelle in cui sono impegnate le squadre italiane è riservata si soli abbonati, occorre tenere presente come nel pacchetto sia incluso anche il campionato italiano. Non viene però proposto l'intera stagione di Serie A, ma solo le partite delle cosiddette squadre Premium ovvero Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa. Serie A e gare di Champions League (in esclusiva anche il prossimo anno) a parte, l'offerta della società lombarda si completa con le riprese negli spogliatoi e a bordo campo, le interviste e la trasmissione Diretta Premium con i gol e collegamenti in diretta dai campi.