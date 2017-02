Real Madrid Napoli streaming su siti. Vedere gratis

Tutte le attenzioni sono adesso puntate sulla gara Real Madrid Napoli, da vedere anche in diretta streaming attraverso le piattaforme legali. In Italia c'è Mediaset Premium a mettere a disposizione il servizio Premium Play per vedere la partita, fruibile anche da Mac, smart TV, decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Il limite è appunto rappresentato dalla necessità di abbonarsi ovvero dall'impossibilità di visione senza la sottoscrizione di un contratto. Più esattamente, gli abbonati devono registrarsi nell'Area Clienti del sito Mediaset Premium, inserire il numero della tessera e i dati anagrafici. Quindi basta collegarsi al sito di Premium Play ed effettuare il login nella finestra. La fruizione del servizio ovvero a visione delle partite di Champions League, inclusa Real Madrid Napoli, dipende dal pacchetto acquistato.

Real Madrid Napoli formazioni, novità e ultimi aggiornamenti

L'attacco campione d'Europa contro il miglior attacco del campionato italiano. Questo è soltanto uno dei tanti temi tattici della partitissima del Bernabeu, dove le due squadre si affronteranno con lo stesso sistema di gioco. Negli ottavi di finale delle ultime cinque Champions, Cristiano Ronaldo ha sempre segnato: 14 centri in 10 gare. Tra i punti di forza della squadra partenopea c'è senza dubbio l'attacco, che potrà puntare anche sul bomber Milik. Il polacco, autore di sette gol stagionali con il Napoli, è stato assente per diversi mesi a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma è ora pienamente recuperato.

Real Madrid Napoli streaming: tanti modi per vedere

Ci sono tanti modi per lo streaming di Real Madrid Napoli. Svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi della Champions League e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet. Il condizionale è comunque d'obbligo ovvero non è così sicura la trasmissione automatica delle immagini. A tutti loro si aggiungono per Real Madrid Napoli le piattaforme web dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi sono condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere costanti nelle puntate.

