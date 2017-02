Real Madrid Napoli streaming live gratis diretta per vedere

Mercoledì allo stadio Santiago Bernabeu, fischio di inizio alle 20.45, il Napoli di Sarri avrà un solo imperativo da seguire nell’arco dei novanta minuti. Contro il Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale della Champions League bisognerà fare risultato. Magari vincere, per dare continuità agli ottimi successi in campionato. Vincere per dimostrare prima a se stessi e poi agli altri di essere una grande squadre e che sul Vesuvio pian piano sta tornando il sole. Infine vincere per essere nuovamente padroni del proprio destino e riportare alla voce probabilità l’ipotesi di una qualificazione che, da queste parti, significa avere superato un'altra prova di maturità.

Ma soprattutto vincere servirà a recuperare quelle certezze che sembravano essersi incrinate con la partenza in estate del beniamino, poi ripudiato, Gonzalo Higuain, e poi disintegratesi in maniera tanti inaspettata quanto dolorosa all’indomani del grave infortunio patito alla sua punta di diamante: quell’Arek Milik costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco, durante la gara di qualificazione ai mondiali di Russia contro la Danimarca a causa della rottura completa del legamento crociato del ginocchio sinistro. Una sentenza, visto il rendimento non certo sufficiente del suo partner Manolo Gabbiadini, adesso volato in Inghilterra, mai in grado di adattarsi agli schemi e ai meccanismi di Maurizio Sarri.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per far sì che il match del Santiago Bernabeu venga ricordato come quello della svolta, una tappa fondamentale sul cammino che porta in alto, lì dove il Napoli ha dimostrato di potere e sapere stare.

Real Madrid Napoli formazione e aggiornamenti

Le conferme di Diawara che nonostante la sua giovane età sta strabiliando per la naturalezza con cui occupa una delle posizioni più delicate del centrocampo, gli inserimenti di Zielinski, titolare aggiunto che Sarri sta imparando ad utilizzare in maniera letale, e le risposte positive che stanno giungendo anche dal pacchetto arretrato fanno certamente ben sperare. Se poi si considera la resurrezione di Lorenzo il Magnifico Insigne, finalmente libero dai cattivi pensieri che ne hanno pregiudicato le ultime prestazioni, si capisce come per il Real Madrid non sarà impresa facile tenere botta alla ritrovata forza, prima mentale e poi tecnica, di un Napoli che deve scendere in campo per fare un sol boccone dell’avversario. Ma attenzione a cedere ai facili entusiasmi. Mercoledì sera servirà una gara cinica e concreta. Ci sarà tempo per pensare ad altro.

Real Madrid Napoli streaming: come vedere il live gratis

La partita Real Madrid Napoli sarà trasmessa in diretta da Mediaset Premium,che offe gratis lo streaming con Premium Play. Diversi canali austriaci, svizzeri e tedeschi hanno poi comprato i diritti radiotelevisivi per la Champions League e ora propongono il live streaming sui propri siti web. Infine, altre possibilità per lo streaming passano dai siti dei bookmakers, ma con i paletti dell'obbligo della registrazione e della dimostrazione di essere giocatori attivi.