Borussia Moenchengladbach Fiorentina streaming live gratis diretta

Si ritorna in campo per i sedicesimi di finale di Europa League, una competizione seguita con molta attenzione dalla Fiorentina. Arrivati a questo punto ovvero dopo aver superato la fase a gironi, non impegnativa dal punto di vista tecnico, ma dispendiosa da quella fisica, la strada che conduce alla finale è impegnativa ma alla portata di ogni squadra. Guai però a farsi sorprendere ovvero ad approcciare questa gara contro il Borussia Moenchengladbach senza la giusta tensione agonistica. Le squadre tedesche sono sempre molto ostiche da affrontare e non è ovviamente da meno questa di giovedì 16 febbraio con fischio d'inizio alle 19

Borussia Moenchengladbach Fiorentina formazioni e ultime notizie

C'è un assente sicuro ed è quella di Federico Chiesa, squalificato dopo l'espulsione rimediata a Baku con il Qarabag. Paulo Sousa sta allora pensando al rilancio di Tello, che proprio per l'esplosione di Chiesa ha visto la panchina molte volte. La gara sarà diretta dallo spagnolo Manzano. Di nuovo profumo d'Europa, dunque e la Fiorentina dei Della Valle è giovedì da un confronto tutt'altro che semplice col Borussia Moenchenglandbach. L'ottimismo è comunque alle stelle, considerando che Davide Astori, particolarmente pasticcione nell'incontro con la Roma, ha dichiarato di stare aspettando da mesi questa sfida. Ha descritto la squadra come carica e con una gran voglia di fare bene subito in Germania. Sarà decisivo non sbagliare l'approccio. Mentre un migliaio di tifosi s'appresta a seguire la squadra in terra tedesca, Astori suona dunque la carica in attesa di affrontare il Borussia rilanciato da Heking subentrato all'esonerato Schubert.

Borussia Moenchengladbach Fiorentina streaming: come vedere

Esistono molti modi per vedere Borussia Moenchengladbach Fiorentina in streaming. Si consigliano, ad esempio, i siti che hanno acquistato i diritti delle gare dell'Europa League e che sono facilmente fruibili in Rete: Orf, Rsi, Arena Sport del Montenegro, Rtl, La2, Armenia TV. Non è comunque un passaggio scontato sia perché non tutti i canali associano il live streaming e sia perché non tutti i giudici sono convinti della liceità di questa proposta. Altri Paesi e canali su cui è possibile fare un tentativo per lo streaming di Borussia Moenchengladbach Fiorentina sono Messico con Televisa, Indonesia con RCTI, Lituania con TV6, Irlanda con RTÉ e TV3, Macedonia con MRT, Kosovo con RTK, Moldavia con Canal 3, Lussemburgo con RTL, Malta con PBS, Lettonia con TV6.

Naturalmente c'è l'app di Sky, Sky Go, ad assicurare una visione di qualità della partita con il vantaggio di godere anche della telecronaca in italiano. In pista c'è anche la piattaforma Now TV per la visione on demand e in streaming di Borussia Moenchengladbach Fiorentina. Non serve alcun abbonamento e gli incontri possono essere visti senza vincoli. Nell'elenco delle possibilità ci sono infine i siti dei bookmaker, anche se non tutte le gare sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata al mantenimento di un profilo attivo.