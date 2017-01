Partite streaming siti web, Rojadirecta, link Napoli, Juventus, Inter, Milan, Roma, Inter per vedere live gratis

C'è tutta l'Europa League, la Serie A e da poter veder in diretta streaming. Con una particolare attenzione alle squadre italiane impegnate nella competizione e quelle più importanti per la massima competizione come Napoli, Juventus, Milan, Roma, Inter, Lazio tutte le immagini sono visibili in diretta live. E così come sa capitando per tutti gli appuntamenti sportivi, non solo quelli di carattere calcistico, anche in questo caso ci sono piattaforme come Rojadirecta che insistono a proporre il live streaming gratuito anche senza poterlo farlo dal punto di vista strettamente legale. A ogni modo, al di là di queste strade alternative, che suggeriamo di non percorrere, la copertura in diretta live viene assicurata da Sky e Mediaset Premium ma lo stesso lo streaming si può vedere in maniera legale in differenti modi.

La prima soluzione per vedere una partita è solo per abbonati. Si tratta dell'app Sky Go, compatibile anche con le più recenti generazioni di iPhone e iPad purché non sbloccati con il jailbreak. Occorre tenere però presente che la sua fruizione è appunto possibile solo per chi è già cliente Sky. Si rivolge invece al grande pubblico Now TV, per il cui utilizzo cui serve un abbonamento al canale satellitare. Il servizio è pagamento (il ticket minimo è di 9,99 euro e comprende la visione in streaming di una sola gara di calcio), ma può essere appunto fruito in libertà. Da sottolineare, però, che molto spesso, come in questo periodo, permette di vedere anche partite gratis totalmente sfruttando un periodo di prova completamente gratuito.

Anzi, sebbene non siano inclusi incontri di calcio, i primi 14 giorni sono completamente gratuiti senza alcun vincolo o penalità nel caso di disdetta. Tra le piattaforme compatibili ci sono PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dal Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.

Una seconda opzione sono i canali satellitari, invece, è possibile fare un tentativo sul canale svizzero RSI La2, su quello svizzero-tedesco RTL e su quello austriaco ORF, più ricevibili con maggiore facilità da chi abita al confine nord del Paese. Trasmettono spesso le immagini degli eventi sportivi, tra cui quelle legate all'Europa League. Altri punti di riferimento utili in passato ci sono Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). Questi stessi canali trasmettono anche sui propri internet le partite dopo averne comprato i diritti e se non bloccano la ricezione geografica si possono vedere su Internet e alcuni, come quelli svizzeri, anche con telecronaca in italiano. A quelli sopra visti si aggiungono Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Croazia con HRT, Cipro con CyB

Una terza opzione è quella che offrono diversi siti di boomakers come Betclic o Snai che permettono di vedere alcune partite di Serie A ed Europa League gratis ma a due condizioni ovvero che si sia registrati con tutti i documenti a questi siti e che si sia un cliente attivo, quindi si sia caricato con del denaro reale il proprio account e che si facciano delle puntate.