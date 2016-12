Partite streaming al via Fiorentina Napoli e Roma Chievo su link, siti, Rojadirecta. Vedere gratis live

AGGIORNAMENTO: Si è giocata Inter Chievo e il risultato è stato netto 3-0 per i neroazzurri che così si avvinanano a Roma e Napoli e alla stessa Fiorentina impegnate rispettivamente in Fiorentina Napoli e Roma Chievo

AGGIORNAMENTO: E si gioca tra pochi, pochissimi minuti Inter Lazio in questo turno diviso in ben tre giorni. Lo streaming di Inter Lazio live gratis su migliori siti streaming, link e altri metodi lo abbiamo visto in questa news sotto.

AGGIORNAMENTO: Si gioca Milan-Atalanta una delle partite che si potrebbe preannunciare più ricca di azioni e segnature in quanto entrambe sono ben posizionate, fanno un bel gioco e relativamente hanno poco da perdere e sono in un buon stato di forma soprattutto, forse, il Milan più in fase ascendente. (ma lo stesso Milan deve stare attento a non perdere altri tre punti dalla vetta se mai avesse il sogno...). Milan-Atalanta streaming lo si può guardare nei vari modi visti nell'articolo.

AGGIORNAMENTO: Si gioca Milan-Atalanta una delle partite che si potrebbe preannunciare più ricca di azioni e segnature in quanto entrambe sono ben posizionate, fanno un bel gioco e relativamente hanno poco da perdere e sono in un buon stato di forma soprattutto, forse, il Milan più in fase ascendente. (ma lo stesso Milan deve stare attento a non perdere altri tre punti dalla vetta se mai avesse il sogno...). Milan-Atalanta streaming lo si può guardare nei vari modi visti nell'articolo.

Si prospetta un altro fine settimana interessante dal punto di vista calcistico e di interessante c'è la possibilità di poter vedere tutti gli incontri anche in diretta streaming. Che sia da PC o Mac o da smartphone o tablet poco importante, poiché l'evoluzione della tecnologia porta la diretta live ovunque, anche attraverso le varie Xbox One e PlayStation 4, smart TV e qualunque device in grado di collegarsi alla Rete. I problemi sono di due tipi. Il primo è la presenza di tanti portali che trasmettono la diretta streaming senza averne l'autorizzazione. Se Rojadirecta è l'esempio più noto, in realtà ci sono anche tante altre strade alternative per il live streaming delle partite di calcio.

Il secondo è che le soluzioni legali e a pagamento sono quasi tutti riservate ai soli abbonati. Pensiamo a Mediaset Premium con Premium Play, ad esempio, fruibile solo da chi ha un contratto con la società milanese, ma anche all'app Sky Go di Sky. In buona sostanza si tratta del completamento della proposta più ampia che include dirette TV e contenuti on demand. L'alternativa in questo caso c'è ed è Now TV, piattaforma web attraverso cui acquistare anche singole dirette streaming degli incontri di Serie A.

La compatibilità di Now TV per vedere in streaming e senza contratto gli incontri della Serie A è pressoché completo, includendo anche PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dal Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.

Dal punto di vista sportivo, il menu delle partite di questo fine settimana, da poter vedere appunto anche in diretta streaming oltre che in diretta TV, è come al solito spezzettato tra anticipi del sabato, partite del pomeriggio all'orario canonico della domenica e posticipi serale. Senza considerare che per via delle coppe europee, alcuni match slittano addirittura al giorno successivo. A ogni modo, si torna in campo sabato con due gare: Torino e Chievo ed Empoli Milan. Domenica è prevista la maggiore concentrazione di appuntamento con Palermo Lazio, Bologna Atalanta, Cagliari Udinese, Crotone Sampdoria, Genoa Juventus, Roma Pescara.