Napoli Sampdoria streaming gratis diretta live su link, siti web. Dove vedere

Napoli Sampdoria non è una sfida semplicissima per il Napoli pur giocando in casa e con i favori del pronostico almeno a livello tecnico e arrivando anche in perfetta forma, o almeno così era, dopo la striscai di risultati e prestazioni convincenti che l'hanno riportata subito a ridosso delle prime, dventano per molti ancora l'anti Juve per eccellenza.

La sfida è stata preparata con molta attenzione con tre allenamenti al giorno soprattutto per la difesa dove in pratica non ci saranno titolari. E, dunque, massimo impegno in questa direzione con un Sarri che si dice abbastanza preoccupato.

Anche perchè il Napoli ha tutti dati statistici tra i migliori del mercato tranne proprio la difesa e anche il pareggio con i Viola è stato in parte causato da amnesie del reparto arretrato e del centrocampo.

Curiosità anche nel vedere se giocherà o meno Pavoletti che dorvebbe, comunque , essere convocato. Tornando a Sarri e riprendendo il discorso del calciomercato come è successo già l'anno scorso c'è grande fastidio da prte sua di un calciomercato aperto in questa sessione che crea o può creare, secondo lui e molti esperti, solo disagi come erano successi in parte l'anno scorso sempre secondo le i dee del tecnio toscano. Staremo a vedere questa ripresa.

