Partite streaming ora Europa League su link, Roajdreicta, siti web live gratis diretta per vedere dopo Championa League streaming

AGGIORNAMENTO: E dopo gli sforzi di Champions League, dove la Juve è arrivata prima nel suo girone eccoci arivati all'Europa League che per le italiane ha poco da dire tra già qualificate ed eliminate

Siamo nel cuore della settimana della Champions League e dell'Europa League, con tutte le gare, non solo quelle in cui sono impegnate le squadre italiane, da vedere anche in diretta streaming da PC, smartphone e tablet. Non c'è solo Rojadirecta tra le soluzioni da prendere in considerazione. Anzi, essendo un modo illegale per la visione delle immagini, il nostro suggerimento è di rivolgersi solo a chi detiene i diritti per la diretta live via web e per la diretta TV. La qualità della visione, oltretutto e anche dal punto di vista audio, non può che essere più alta. Ecco allora che per l'Europa League occorre rivolgersi a Sky mentre per la Champions League il punto di riferimento è Mediaset Premium.

Più precisamente, Sky ha sviluppato due sistema per la diretta streaming dell'Europa League, una per abbonati e una per tutti. La prima è Sky Go: scaricabile da tutti, l'app per smartphone e tablet (non per iPhone e iPad jailbroken) permette di vedere anche tutti gli incontri della Serie A della Serie B, oltre che il resto della programmazione Sky. La seconda è la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non servono abbonamenti con il canale satellitare. Possono essere acquistate anche singole gare di Europa League al costo di 9,99 euro, senza alcun obbligo di prosecuzione del rapporto con Sky ovvero senza vincoli o penali da versare.

Tutti gli incontri, tra cui appunto quelli di Europa League, sono visibili in diretta streaming via Now TV anche su PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dal Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. Vale la pena ricordare che per ogni turno, un match delle squadre italiane viene proposto in chiaro e per tutti su TV8, raggiungibile sul canale 8 del digitale terrestre o digitando il numero 121 del telecomando Sky.

C'è dunque Mediaset a cui fare riferimento per la diretta live della Champions League ed esattamente il servizio messo a disposizone è Premium Play, sfruttabile sia su smartphone e tablet all'indirizzo play.mediasetpremium.it e sia sul televisore di casa attraverso la Premium Smart Cam, il decoder, la smart TV o la console Xbox. La proposta si completa con le riprese negli spogliatoi e a bordo campo, le interviste e la trasmissione Diretta Premium con i gol e collegamenti in diretta dai campi. Sia per la Champions League e sia per l'Europa League, chi è alla ricerca di una soluzione sul satellite può tentare sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF, più facilmente raggiungibili da vive al confine nord del Paese.