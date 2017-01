Partite in streaming Fiorentina Juventus e Torino Milan su Rojadirecta e siti streaming partite calcio live diretta

AGGIORNAMENTO: In attesa di Torino-Milan che chiuderà la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A vincono tutte le inseguitrici della Juventus. La Roma batte di misura l’Udinese, il Napoli passeggia sul Pescara, la Lazio ribalta lo svantaggio iniziale e batte una diretta rivale per la corsa europea come l’Atalanta e l’Inter doma il Chievo nel posticipo del sabato sera. Insomma i bianconeri devono vincere. Lo streaming Fiorentina Juventus si potrà vedere nei sistemi per vedere lo streaming visti sotto.

AGGIORNAMENTO: Oltre ad esserci diverse oppurtunità per vedere lo streaming in Europa League e Champions League ce ne sono molti anche per vedere le partite di calcio del nostro torneo alcuni anche recenti che potete leggere nella seconda parte dell'articolo

Continuano a essere tante le opportunità per vedere in diretta streaming sia i match di Champions League e sia quelli di Europa League, in cui a vario titolo e con differenti prospettive sono impegnate anche Juventus, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Roma. E soprattutto aumentano siano la qualità dei servizi sviluppati e sia le possibilità per chi non intende abbonarsi ai canali che propongono anche la diretta TV. L'obiettivo è chiaro: riuscire a contrastare le piattaforme illegali che trasmettono la diretta live gratis, come la ben nota Rojadirecta, sul piano della qualità. C'è evidentemente ancora molta strada da percorrere perché la maggior parte delle soluzioni per il live streaming degli incontri delle coppe europee rimane ancora riservata agli abbonati.

Questo è il caso del servizio Premium Play di Mediaset Premium, fruibile sia da dispositivi mobile e sia da PC e Mac, oltre che da smart TV e console da salotto, ma solo per la Champions League. Il principale limite è appunto rappresentato dall'indispensabilità dell'abbonamento per vedere la diretta streaming Juventus Dinamo Zagabria o anche altri match. Di positivo c'è il miglioramento della proposta, considerando la recente implementazione del 4K, e il progressivo allargamento del terminali a supporto.. Dal punto di vista tecnico, è indispensabile che sul proprio dispositivo fisso sia installato uno tra Google Chrome, Mozilla Firefox 38 (o superiori), Safari 6 (o superiori), Internet Explorer 11 (o superiori).

E se la musica non cambia un granché con Sky Go, la piattaforma televisiva italiana ha sviluppato Now TV, aperta a tutti. Ovvero occorre pagare quanto richiesto (il costo di un match di Europa League in diretta streaming è di 9,99 euro) senza abbonarsi. Le gare delle varie Inter, Fiorentina, Sassuolo, Roma possono così essere visualizzate in diretta live anche su PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e dallo Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.

Il prossimo appuntamento con la diretta streaming è con la gara Juventus Dinamo Zagabria di Champions League, in programma questa sera. Nessun dubbio da parte di Massimiliano Allegri e in effetti l'andamento nel raggruppamento è stato piuttosto singolare. A suo dire, quest'anno il girone di Champions è stato piuttosto strano perché hanno vinto due partite in trasferta soffrendo molto e hanno buttato due partite in casa. Allegri insiste anche sull'approccio ovvero ritiene che sia necessario affrontare la partita in modo aggressivo per metterla in discesa così da poter poi risparmiare un po' di energie.

Per quanto riguarda lo streaming per le partite di calcio del nostro torneo sono diversi i sistemi per vedere lo streaming delle partite: