Europa League streaming su siti, Rojadirecta, link da vedere live gratis

C'è da essere soddisfatti perché c'è più di un modo per vedere in streaming gli incontri di Europa League. Anche questa competizione di calcio rientra infatti tra gli appuntamenti sportivi che possono essere vista in diretta live. Il ragionamento va naturalmente al di là di Rojadirecta ovvero uno tra i più popolari portali web che, sebbene senza autorizzazione, continua trasmettere il live streaming gratis sia delle gare di calcio e sia, più in generale, degli eventi di sport. In qualche modo si rinnova tutte le volte il confronto tra queste soluzioni, di cui sconsigliamo la fruizione, e quelle perfettamente legali. Nel caso italiano passano dalla doppia alternativa di Sky. Appare infatti interessante notare come le società detentrici dei diritti alla trasmissione delle gare di calcio reagiscano in vari modi alla moltiplicazione dei portali che trasmettono le immagini senza autorizzazione, Rojadirecta su tutti.

Europa League streaming su siti dei canali satellitari

E allora ecco che una interessante occasione per lo streaming delle gare di Europa League è quello con i siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi della seconda competizione calcica continentale per la proposizione delle immagini. ma non è tutto così semplice considerando che non proprio tutti propongono in live streaming gratis per via dei soliti blocchi geografici che non permettono la diretta live via web al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi El Salvador con TCS, Germania con ZDF, Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, Ungheria con Magyar Televízió, Finlandia con Yle, Francia con D8, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Grecia con ERT.

Streaming Europa League senza abbonamenti

Per vedere gli incontri di Europa League in streaming, anche se non gratuito, ma senza abbonarsi, la soluzione più comoda è la piattaforma Now TV di Sky. Gli utenti non abbonati possono comprare e vedere in diretta streaming anche una sola gara (al costo di 9,99 euro) senza alcun impegno vincolante. Per chi vuole estendere l'esperienza di visione, sono disponibili anche pass settimanali o ticket mensili. Anche se non include alcun evento sportivo e nessuna tra le gare di Europa League in calendario, i primi 14 giorni sono in prova gratuita, al termine dei quali la fruizione può essere interrotta senza vincoli per l'utente. Questa proposta si affianca all'app Sky Go, compatibile anche con i vari modelli di iPhone e iPad, purché non purché non sbloccati con il jailbreak. L'utilità di questo strumento per lo streaming dell'Europa League va cercata anche nella possibilità di accedere al resto della programmazione Sky, anche a carattere non calcistico o comunque sportivo.

Live streaming dei matchi di Europa League con siti bookmakers

Infine, è possibile tentare di vedere le partite di Europa League in streaming attraverso i siti dei bookmaker. Per la diretta live può essere richiesto di disporre di un conto aperto ed essere attivi nelle giocate. Alcuni siti, oltretutto, non trasmettono il live web dei match delle squadre dei propri campionati ma solo di quelli esteri.