Borussia Moenchengladbach Fiorentina streaming: dove e come vedere su siti web, link

Una vittoria per iniziare al meglio i sedicesimi di finale dell’Europa League, anche se basterebbe un pareggio per ritenersi soddisfatti in vita del ritorno. Questo è quello che ha chiesto Paulo Sousa alla sua Fiorentina che farà visita ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Una missione da raggiungere a tutti i costi. Sulla strada lastricata di buone intenzioni che ha accompagnato i viola in Germania proverà a mettersi di traverso il Borussia che vuole vincere per proseguire il cammino. Ma è evidentemente ancora presto per fare calcoli. Dopo la vittoria, sofferta, preziosa ed utile a ricaricare le pile ottenuta contro l'Udinese nell’ultima giornata di campionato, i viola sono chiamati a confermarsi in Europea. Occorre attenzione perché la Fiorentina di quest’anno ha spesso impiegato pochi secondi a distruggere quello che di buono era riuscita a costruire. Quest’anno, specialmente.

Borussia Moenchengladbach Fiorentina: come arrivano le squadre e aggiornamenti

I toscani sembrano essere saliti, infatti, su un ottovolante se si considera la qualità delle prestazioni messe in campo fino a questo punto della stagione. La Fiorentina è sembrata spesso solo la lontana parente di quella squadra in grado, per buona parte dello scorso campionato, di esprimere insieme al Napoli il calcio più spettacolare della Serie A. Visto solo a sprazzi in questo primo spezzone di stagione. È arrivato il momento di trovate quella continuità di prestazione e di risultati, che fino ad oggi è mancata.

Ci proverà con Federico Bernardeschi che, squalificato domenica contro il Milan, darà tutto e di più per trascinare la propria squadra e anche per festeggiare al meglio il 23esimo compleanno che cadrà giusto il 16 febbraio. Pure Gonzalo Rodriguez, a quanto pare all'ultima stagione con la Fiorentina, sottolinea l'importanza dell'impegno di coppa facendo presente come la vittoria sull'Udinese in campionato sia ormai alle spalle. La cosa più importante adesso è segnare almeno un gol in casa dei tedeschi, squadra forte fisicamente. Alla coppa tengono moltissimo perché tutti vorrebbero vincerla. Numeri alla mano, la Fiorentina nella sua storia non ha mai vinto in Germania.

Borussia Moenchengladbach Fiorentina: vari modi per vedere

Ci sono vari modi per modi per vedere gratis lo streaming di Borussia Moenchengladbach Fiorentina. Perché ad esempio non provare con i siti dei canali satellitari che trasmettono già la diretta radiotelevisiva. Alcuni chance con cui tentare sono il canale austriaco ORF, quello canale svizzero RSI La2 o Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). C'è sempre Sky con la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo di Borussia Moenchengladbach Fiorentina è di 9,99 euro e in questo momento è in vigore la promozione che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le gare di calcio. E ci sono i siti dei bookmaker, anche se al pari di quanto avviene con i portali dei canali satellitari, non è così sicuro riuscire a vedere le gare in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate.