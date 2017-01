Partite in streaming Napoli Sampdoria, Empoli Palermo, Udinese Inter su siti streaming calcio, Rojadirecta diretta live

AGGIORNAMENTO: Dopo la pausa Natalizia, si rinizia con le prime partite che saranno Empoli Palermo, Napoli Sampdoria e poi domani Udinese Inter e tutte le altre. Come vedete sotto abbiamo fatto l'aggiornamento delle ultime partite ma andando sotto nell'articolo originale, potete vedere tutte le opzioni per vedere lo streaming live gratis in tre modi differenti (spiegato per Juve, Torino, Inter, Napoli ma in realtà ovviamente vale per tutte le squadre) ovvero su siti web stranieri che hanno comprato legalmente i diritti delle partite, le promozioni gratis di Sky-NowTv e i siti dei bookmakers.

AGGIORNAMENTO: La vittoria della Juventus rende ancora più avvincente il match Roma Milan con le due squadre che sono costrette a vincere. I rossoneri dovranno affrontare l'emergenza centrocampo. Nell'altro match della serata, Fiorentina-Sassuolo, Borja Valero probabilmente out a causa della botta rimediata in coppa

AGGIORNAMENTO: In attesa di Fiorentina Sassuolo e Roma Milan per cui sale l'attesa non ha regalato grosse novitàquesto turno. Da segnalare la roboante vittoria del Napoli a Cagliari, e quella meno rotonda, ma ugualmente importante dell’Inter contro il Genoa. Senza dimenticare la Juventus che ha vinto 3-1 contro il Torino.

AGGIORNAMENTO: Inter Genoa gli undici sembrano confermati. Lo streaming di Inter Genoa lo si può vedere sui siti , link e Rojadirecta live gratis come abbiamo visto nella news

AGGIORNAMENTO: La Juve gestisce al meglio la pressione e vince pur facendo molta fatica contro il Torimo. Ma a questo punto su Inter Genoa e Roma Milan la pressione cresce davvero soprattutto sull'Inter che non può ancora sbagliare.

AGGIORNAMENTO: Napoli Cagliari termina 5-0, o meglio 0-5 giocando il Napoli in trasferta. A questo punto ancora maggiore pressione per chi deve scendere inc ampo come prima Juventus Torino e poi Inter Genoa per chi spera ancora un aggancio almeno del terzo posto che diventa sempre più difficile

AGGIORNAMENTO: E insieme a Cagliari Napoli, subito dopo la sfida clou è quella fra Torino Juventus senza dimenticare Napoli Udinese, Bologna Empoli e Palermo Chievo quest'ultima una vera e propria sfida salvezza dopo la vitoria di ieri del Crotone.

AGGIORNAMENTO: Una serie di partite interessante e si inizia subito con Cagliari Napoli una cui vittoria potrebbe significare un bel passo in avanti soprattutto se la Juve dovesse falire contro il Torino, partita molta difficile e poi c'è la sfida Milan Roma....

Tutta l'attenzione del mondo del calcio italiano è puntata sugli incontri della prossima giornata che, come di consueto, possono esser visti in diretta streaming da smartphone e tablet e da PC e Mac. Per farlo non è evidentemente necessario passare da quelle piattaforme come Rojadirecta che propongono il live streaming gratis ovvero in maniera illegale e senza alcuna autorizzazione. I match di Juventus, Inter, Torino, Napoli possono infatti essere visti, seppur con una serie di limitazioni di cui tenere conto, anche con i modi legali e soprattutto senza firmare alcun contratto con chi - Sky o Premium - ha acquisito i diritti per la gestione delle immagini.

Juventus, Inter, Torino, Napoli streaming con Mediaset Premium

La prima limitazione è appunto quella di poter usufruire della diretta streaming delle varie gare di Juventus, Inter, Torino e Napoli se non si è abbonati. Mediaset Premium riserva per l'appunto il suo servizio Premium Play solo a chi ha sottoscritto un contratto per la visione dei suoi contenuti, non solo quelli a carattere calcistico o comunque sportivo. Anche se il sito è liberamente raggiungibile e l'app per iPhone e iPad o smartphone e tablet Android è gratuitamente scaricabile, l'occasione è concessa solo a chi è cliente a tutti gli effetti. Tutti gli altri devono necessariamente seguire altre strade. E qui può entrare in gioco Sky.

Juventus, Inter, Torino, Napoli streaming con Sky

Accanto a Sky Go, il cui funzionamento ricalca quello di Premium Play, ha infatti messo a punto Now TV, piattaforma web slegata da abbonamenti con cui vedere in diretta streaming i match di Juventus, Inter, Torino, Napoli. Il costo, nel caso di un consumo usa e getta, è di 9,99 euro a partita. Ma sono disponibili anche pass di durata più lunga ed evidentemente più economici. Tra l'altro, anche se non sono comprese gli incontri di Serie A, i primi 14 giorni sono in prova e gratuiti, al termine dei quali la fruizione può essere interrotta senza vincoli per l'utente. Facendo un passo dentro Now TV per la diretta live, il servizio è supportato anche da PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10.

Juventus, Inter, Torino, Napoli streaming su siti dei canali satellitari

Altre strade da poter percorrere sono quelle dei siti delle emittenti straniere Armenia TV,Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL, ORF. La soluzione è legale in quanto hanno acquisito i diritti e possono essere dotati di ottimo audio, senza blocchi e interruzioni, banner pubblicitari e altri problemi di svariato tipo. Difficile però che lo streaming sia in lingua italiana, tuttavia nel caso di sintonizzazione web rappresentano un valida idea.