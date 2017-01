Partite streaming Inter Chievo Serie A: vedere su siti streaming, Rojadirecta, o con Premium e Sky

AGGIORNAMENTO: La prima partita importante è Inter Chievo. Ci sono molti modi per poter vedere Inter Chievo in streaming come si può leggere nei seguenti paragrafi.

Crescono le possibilità per gli utenti italiani per vedere in diretta streaming gli incontri del campionato. E in parallelo all'ampliamento delle offerte, aumenta anche il livello medio di qualità della visione. Si tratta della strategia utilizzata da Sky e Premium, legittimi detentori alla trasmissione delle immagini in diretta TV e in diretta live, per contrastare quei siti come Rojadirecta con il loro live streaming gratis ma illegale. In qualche modo questo scenario si rinnova settimana dopo settimana e coinvolge gli appuntamenti calcistici a livello nazionale e internazionale e non è evidentemente da meno la Serie A.

Serie A streaming su siti dei canali satellitari

Un'altra opzione è quella dei canali satellitari esteri che, avendo acquistato i diritti TV, possono trasmettere le immagini delle gare anche in diretta streaming. Tuttavia non sempre questa opportunità è contemplata e oltretuttto alcuni Paesi hanno introdotto blocchi geografici per cui la ricezione via web delle immagini delle gare del campionato italiano non è assicurato. In ogni caso, tra le tante possibilità ci sono quelle dell'Indonesia con RCTI, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, del Kosovo con RTK, della Lettonia con TV6, della Lituania con TV6, del Lussemburgo con RTL, della Macedonia con MRT, di Malta con PBS, del Messico con Televisa, della Moldavia con Canal 3, dei Paesi Bassi con SBS.

Serie A streaming sui siti dei bookmaker

Un caso ancora differente ma che presenta alcune similitudini con questa modalità di visione degli incontri in diretta streaming è quella dei siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è così scontato riuscire a vedere le gare in diretta live poiché nella maggior parte dei casi occorre avere un conto aperto ed essere attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri.

Serie A streaming su Mediaset Premium e Sky

I modi ufficiali per la diretta streaming sono quelli di Medaset Premium e Sky. Anche in questo caso occorre fare i conti con alcuni paletti: alcuni strumenti sono solo per abbonati mentre altri presentano precise indicazioni dal punto di vista tecnico. Più precisamente, Mediaset propone il servizio Premium Play per la diretta streaming della Serie A, ma solo per i suoi clienti. Per la diretta live occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. Sui PC deve essere installata la tecnologia Silverlight di Microsoft e servono Internet Explorer 11 (o versioni successive), Mozilla Firefox 3.8 (o versioni successive), Apple Safari 6 (o versioni successive), Google Chrome. Anche Sky ha sviluppato una soluzione solo per abbonati, Sky Go, ma c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non è richiesto l'abbonamento al canale satellitare.