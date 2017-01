Pensioni ultime notizie attese novità elezioni quando svolta per novità mini pensioni, quota 41

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:08): Vi è, comunque, molta incertezza, anche se tra i vari ragionamenti che si fanno nelle ultime notizie e ultimissime, è che la sentenza non ha colpito nel cuore il sistema appena realizzato della attuale maggioranza (e ex maggioranza) per regolamentare le attività e le professioni. Quindi, non c'è stato il duro colpo o il rischio di un duro colpo sulla credibilità che avrebbe potuto far retrocedere dall'idea di elezioni. E quindi da questo punto di vista le elezioni sono una scelta ancora possibile. E l'altra certezza è che in tutti i programmi di qualsiasi schiaramento ci sono le novità per le pensioni....

Se le ipotesi di lavoro per la definizione di una nuova Italia politica prevedono tre diverse possibilità, cioè l’ipotesi di un Renzi-bis, che stando alle ultime notizie sarebbe però quasi impossibile; l’ipotesi di costituzione di un nuovo governo tecnico con il compito di traghettare l’Italia alle prossime elezioni e che nel frattempo continui a lavorare nel segno, appunto, della continuità e della stabilità; e l’ipotesi di elezioni anticipate, secondo le ultime notizie, moltissimi parlamentari si starebbero opponendo a quest’ultima possibilità, da altrettanti invece richiesta, perché prevederebbe il rischio di blocco di erogazioni delle pensioni cosiddette d’oro. E proprio per combattere questo privilegio il Movimento 5 Stelle, impegnato proprio su questo fronte, dopo aver già presentato un miglioramento, bocciato, per la riduzione delle ricche pensioni degli alti esponenti politici, invita a sciogliere le Camere subito dopo la sentenza dell'Alta Corte sul sistema di voto, che dovrebbe essere fissata per il prossimo 24 gennaio.

Per allora, lo stesso Movimento 5 Stelle, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe la soluzione elettorale giusta da proporre, avrebbe pronto il suo programma di lavoro e lascerebbe ancora una volta agli utenti, tramite il suo sito web, la possibilità ai cittadini di scegliere in grande democrazia il candidato premier che preferirebbero. Lo stesso M5S avrebbe, infatti, presentato una nuova proposta che estenderebbe i principi dell'attuale meccanismo di voto sia a Montecitorio che a Palazzo Madama, in modo da avere già il giorno dopo la sentenza dell’Alta Corte una legge elettorale per entrambi i rami parlamentari ma ci sono parlamentari che non vogliono le elezioni anticipate, che, stando a quanto riportano le ultime notizie, sosteranno la costituzione di un nuovo governo, non eletto ancora una volta, almeno per arrivare a settembre del prossimo anno, tempo in cui matureranno la pensione d'oro.

E si tratta di un paradosso: in un momento in cui l’economia italiana è ferma, non riesce a ripartire, non ci sono soldi per attuare novità per le pensioni, tanto che ogni modifica importante è stata ridotta alle attuali mini pensioni e quota 41 limitate, l’occupazione è ancora bassa e soprattutto i giovani continuano ad essere esclusi dal mondo occupazionale, piuttosto che permettere agli stessi cittadini di scegliere come vivere il proprio futuro, la preferenza, ancora una volta per gli interessi personali dei politici, è quella di costituire un nuovo governo. E si tratta di una soluzione che potrebbe bloccare ogni provvedimento attuale di novità per le pensioni, considerando che quelle riportate nel nuovo testo unico altro non saranno che annunci di novità per le pensioni che per diventare ufficiali avranno bisogno dei Dpcm che ne definiscano, come spesso abbiamo ripetuto, le norme di funzionamento ufficiali e relativi tempi certi di entrata in vigore.

Questi Dpcm dovrebbero arrivare entro febbraio, dopo 60 giorni cioè dall’approvazione del provvedimento di questo dicembre, ma bisognerà vedere chi potrebbe essere alla guida di un eventuale nuovo governo. Se si trattasse, infatti, di qualcuno che non considera prioritarie le novità per le pensioni, come l’attuale ministro dell’Economia, o che non ha intenzione di fare nulla di concreto fino alle prossime elezioni, tutto potrebbe essere ancora rinviato o anche saltare addirittura. Andare, invece, ad elezioni anticipate potrebbe rappresentare l’occasione ideale di rilancio delle novità per le pensioni da parte di tutti gli schieramenti politici per accaparrarsi i consensi dei cittadini. Non resta, dunque, che attendere i prossimi giorni per capire quali intenzioni attuali diventeranno effettivamente realtà, se davvero i parlamentari per perseguire i loro ‘favori’ vorranno temporeggiare, e quale sarà la soluzione finale che il Presidente della Repubblica comunicherà.