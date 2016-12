Auguri di Natale frasi, buone feste e frasi fine dell'Anno 2016-2017 per amici, bambini, aziende, colleghi simpatici

AGGIORNAMENTO: Sono tanti i modi per fare gli auguri di Natale, ma spesso occorre fare anche quelli in generale di Buone Feste e Felice Anno Nuovo sia per la fine del 2016 che inizio del 2017 in quanto ci sono persone che non si vedranno il 24-25 di Dicembre.

Anche per fare gli auguri di Buon Natale 2016 è al web che bisogna rivolgersi per cercare frasi e biglietti da inviare via WhatsApp o Facebook, con un messaggio sul cellulare o con uno di posta elettronica per per colleghi e aziende, per amici e bambini. E non mancano proposte più generiche per augurare buone feste e, guardano un po' più avanti, per la fine dell'anno. Ce ne sono per tutti i gusti, sia per chi cerca parole originali e simpatiche e sia per chi preferisce un tono più tradizionale e religioso nel segno della pace e dell'amore. In tutti i casi, la Rete rappresenta lo strumento consigliato da consultare per la varietà delle proposte.

Frasi Auguri di Natale per colleghi e aziende

La peculiarità di tante proposte che si trovano sul web per fare gli auguri di Natale a colleghi e aziende sfruttando una della tante strade suggerite dal web sta nella proposizione di frasi nello spazio standard dei 160 caratteri di un singolo messaggio di testo per cellulari. Ma siccome si tratta di uno strumento che sta perdendo quota, meglio non porsi troppi limiti e scegliere belle frasi come "Difficile concentrare in una sola frase la gratitudine che provo per l'anno trascorso fianco a fianco. Problemi, discussioni e ostacoli sarebbero stati insormontabili senza la tua professionalità e il tuo spessore umano: grazie. Ti auguro un Natale di pace, serenità e grandi affetti". Ma anche "in occasione di questa festa, alzo il calice e brindo alla nostra felice collaborazione: che il futuro ci offra nuove sfide, nuove occasioni di crescita e nuovi traguardi da raggiungere insieme. Ti auguro di trascorrere un sereno Natale, in compagnia degli affetti più cari".

Auguri Natalizi simpatici per amici

La bellezza del web per chi intende andare alla ricerca dei modi migliori per fare gli auguri agli amici sta nella presenza di frasi e contributi proposti degli stessi utenti così come citazioni d'autore. A guadagnarne è l'originalità, come "non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale amica mia!". Oppure "Mi piace ricordare le serate invernali passate a guardare film ma mi piace anche riguardare le foto delle nostre magiche notti d'estate. Per tutti questi attimi fantastici che hai saputo regalarmi, ecco i miei più sinceri auguri di buon Natale".

Auguri di Buon Natale per bambini

E non va dimenticato che anche i più piccoli hanno in tasca uno smartphone e magari un account WhatsApp su cui ricevere auguri e immagini. Ci sono allora alcuni siti che permettono la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click, da salvare, inviare con un messaggio, condividere sui siti di social network e, soprattutto, in cui aggiungere una frase azzeccata. Come questa: "Per me Natale è veramente una festa che amo visto che, come l'anno scorso, vedo te che sono ben dodici mesi, 365 giorni per l'esattezza, che non ti penso. Buon Natale ... (i punti bianchi sono proprio perché non mi ricordo il tuo nome)".