Frasi Auguri di Natale e Buone Feste per augurare Buon Natale a amici, fidanzata, moglie, marito

Manca ormai poco più di una settimana al giorno di Natale 2016 e tra le cose più importanti che ci si prepara a fare ci sono anche idee di frasi e pensieri da dedicare ad amici e parenti, fidanzati e fidanzate. Molto spesso, infatti, l’importanza delle parole viene sottovalutata e in pochi ancora si ricordano di quanto possa essere importante il peso di una semplice frase. Molto spesso si tratta di pensieri che emozionano e che sarebbe anche carino riportare su bigliettini di accompagnamento ai regali che verranno donati ad amici, mogli, mariti, fidanzati, fidanzate.

Frasi Auguri di Natale amici e amiche

Scrivere una frase bella è un ottimo modo per emozionare la persona a cui si vuol bene, soprattutto amici e amiche a cui molto spesso non si esprime tutto l’affetto che si prova a parole. Quale migliore occasione di farlo se non per il Natale? Diverse la frasi da dedicare tra cui scegliere come 'Un cario augurio di Buon Natale ad un'amica speciale come te difficile da incontrare nella vita. Buona feste', o 'Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore affichè i tuoi più grandi desideri possano avverarsi. A Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Buon Natale amico mio', o ancora. Per augurare buone feste e buon Natale 2016 ad amici e amiche si possono anche scegliere frasi tratte da citazioni come ‘Ancora oggi non conosco nulla di più prezioso al mondo di una solida e sincera amicizia. Auguri di buon Natale amico mio’ di Hermann Hesse, ‘L’essenza della perfetta amicizia sta nel rivelarsi profondamente all’altro,abbandonare ogni riserva e mostrarsi per ciò che si è veramente’ di R.Benson.

Auguri Natalizi moglie, marito, fidanzato, fidanzata

Una bella frase di un caldo augurio di buon Natale è ciò che potrebbe stupire anche mariti e mogli, fidanzati e fidanzate che inaspettatamente, in occasione del Natale, potranno davvero leggere le parole del cuore dei propri compagni, con frasi come 'Tantissimi auguri al mio Babbo Natale preferito, quello che riesce a trasformare ogni giorno in un vero e proprio Natale ricco di gioie e tantissime sensioni che riescono a rendere felice ogni mia giornata. Grazie di tutto mio caro marito e auguroni di buon Natale', 'Per un uomo speciale come te servono auguri speciali: tantissimi auguri al mio uomo che riesce a farmi sentire donna ogni giorno della mia vita e che riesce a trasformare il Natale in un festa ancor più magica. Auguri amore mio', 'Alla donna della mia vita, tantissimi auguri di Buon Natale che sia felice per entrambe come tutti quelli di questi anni felici trascorsi insieme. Auguri'.

Auguri di Buon Natale per sorprendere



E per fare auguri di Buon Natale e buone feste in maniera sorprendente, perché non scegliere frasi tratte da citazioni famose o poesie come ‘Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni’ di Paulo Coelho; o ‘Se puoi sognarlo puoi farlo’ Walt Disney, o ancora 'Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello' di Norman Vincent Peale; e 'Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L'unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi' di Charles Dickens.