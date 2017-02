Roma Fiorentina streaming gratis live. Vedere

C'è Fiorentina Roma a chiudere questa 23esima giornata di campionato e per entrambi i 3 punti sono una necessità. I giallorossi devono replicare alle preziose vittorie di Juventus e Napoli mentre i viola puntano ancora a un posto in Europa League e la concorrenza è agguerrita.

Fiorentina Roma: ultime notizie e formazioni

Manca Perotti nella Roma ma con tutta probabilità il modulo rimarrà il 3-4-2-1. Si va verso Szczesny in porta, Manolas, Fazio e Rudiger in difesa. Quindi Peres, De Rossi, Strootman, Emerson e Nainggolan, con davanti la coppia El Shaarawy Dzeko con Totti pronto a entrare nella ripresa. Nelle file della Fiorentina si rivede il croato Kalinic, rimasto tra i viola nonostante le sirene cinesi.

Vale la pena ricordare come sia tornata a parlare di Roma anche Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti. Inutile dire che uno degli argomenti più caldi è stato quello del rapporto con Luciano Spalletti, da lei definito un uomo piccolo il giorno prima del quarantesimo compleanno di suo marito. La show girl e l'allenatore si sono rivisti proprio alla festa di Totti e ieri, alla trasmissione Rai Che tempo che fa ha raccontato che Spalletti l'ha perdonata. Poi sul capitano della Roma ha aggiunto che potrebbe ormai smettere e andare a giocare all'estero è una scelta che spetta a lui. La chiusura è con una curiosità. Quando Maradona spedì a Totti un mazzo di rose, lui le portò a casa e le spacciò per un regalo per Ilary. Ma era uno scherzo.

Fiorentina Roma streaming: tanti modi per vedere

Ci sono tanti modi per lo streaming di Fiorentina Roma. La compagnia telefonica Tim, ad esempio, permette di vedere lae partita in diretta su cellulare e su tablet a 1,99 euro purché si sia clienti della stessa Tim e sia stata versata la quota una tantum di 9,99 euro. Poi c'è Now TV a consentire ai non abbonati Sky, di acquistare sia la sola Fiorentina Roma sia tutti gli altri incontri. Il tutto al costo di 9,90 a match, al netto di promozioni che vengono proposte di continuo. Tuttavia è necessario aver già sottoscritto uno dei pacchetti proposti Oltre a queste opzioni, svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet.

I Ci sono ad esempio l'Ecuador con RTS, l'Estonia con TV6, El Salvador con TCS, la Finlandia con Yle, la Francia con D8, la Georgia con GPB, la Germania con ZDF, la Grecia con ERT, il Guatemala con TV Azteca, l'Honduras con TVC, l'Ungheria con Magyar Televízió, l'Indonesia con RCTI, l'Irlanda con RTÉ e TV3, il Kosovo con RTK, la Lettonia con TV6, la Lituania con TV6, il Lussemburgo con RTL, la Macedonia con MRT, Malta con PBS, il Messico con Televisa, la Moldavia con Canal 3, i Paesi Bassi con SBS, il Nicaragua con Canal 4. A tutti loro si aggiungono le piattaforme web dei bookmaker per vedere Fiorentina Roma, anche se nella maggior parte dei casi condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere attivi nelle puntate.