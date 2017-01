Partite streaming su link, Rojadirecta, siti vedere Inter, Juventus, Chievo, Napoli partite gratis diretta live

AGGIORNAMENTO Partite streaming: E nello stesso tempo i siti che non hanno i diritti diventano sempre meno affidabili, alcuni dei quali nascondendo solo pubblicità e blocchi, altri anche peggio virus. E molti altri sono stati chiusi e bloccati. Ma come detto aumentano le possibilità di vedere in streaming le partite gratis e legalmente.

AGGIORNAMENTO Partite streaming: Aumentano le possibilità, i metodi e i siti per vedere le partite in streaming legalmente anche mentre le vecchie possibilità vengono chiuse o sempre più non funzionano e sono per diversi motivi.

Si apre ogni settimana un ventaglio di possibilità per chi intende vedere in diretta streaming gli incontri di calcio della Serie A. E si va anche al di là delle proposte tradizionali. Ma soprattutto oltre quelle piattaforme che, di giornata in giornata, puntano sulla diretta live gratis senza autorizzazione. Si può citare Rojadirecta, ma naturalmente sono anche altri i portali che aggirano le regole per inviare sul web il flusso delle immagini in streaming. Eppure, come anticipato, le opportunità sono di anno in anno maggiori e soprattutto di migliore qualità sia in riferimento alle immagini e sia all'audio, con commento anche in italiano.

Partite in diretta streaming Serie A sui siti dei canali satellitari

Ci vorrà forse un po' di tempo per individuare quello che trasmette in diretta streaming la gara cercata, tuttavia i siti dei canali satellitari sono una possibilità da prendere in considerazione. Ci riferiamo ai portali di quelle società televisive che hanno regolarmente acquistato i diritti per la gestione delle immagini del campionato italiano di calcio e che quindi le propongono anche in diretta web. Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono la diretta live via web. Tuttavia tra i Paesi con cui è possibile fare un tentativi ci sono Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo.

Streaming con i siti dei bookmaker

Anche in questo caso non va dato nulla per scontato, ma la diretta streaming delle partite con uno dei tanti siti dei bookmaker può trasformarsi effettivamente in realtà. Anticipavamo che non si tratta di una soluzione certa perché non tutti propongono questo servizio o perlomeno con le gare del campionato del Paese di provenienza. Ma qualcosa c'è, anche se nella maggior parte dei casi la fruizione non è totalmente libera ovvero è legata alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocare che punta con una certa regolarità sull'esito o l'andamento degli incontri di calcio.

Diretta streaming con Premium e Sky

La dirette streaming delle gare di Serie A passa certamente da Mediaset Premium e Sky. La prima delle due trasmette le gare on Premium Play, piattaforma on demand, riservata ai soli abbonati. Il servizio è compreso in tutti i pacchetti Mediaset Premium sottoscrivibili dagli abbonamenti ed è visibile anche sul televisore di casa. Il serivizio è disponibile su smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile, o da iPhone o iPad, via app o all'indirizzo play.mediasetpremium.it. Sky propone l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti ma fruibile dai soli abbonati, e la piattaforma Now TV per il cui utilizzo non occorre un abbonamento al canale satellitare. Possono essere acquistate anche le singole gare della Serie A, senza la necessità di prosecuzione del rapporto.