Streaming Fiorentina Torino, Milan Chievo, Sampdoria Pescara su siti streaming, Rojadirecta, link da vedere

AGGIORNAMENTO: Con i metodi visti si può vedere Fiorentina Torino in streaming che sta per avere inizio, ma anche le prossime sfide come Milan Chievo e Sampdoria Pescara

AGGIORNAMENTO: Ci sono tre sistemi per poter vedere le partite senza illegalità e sono alcuni completamente gratis, mentre per altri si possono sfruttare delle promozioni. Li abbiamo illustrati nell'articolo.

Sale la qualità delle proposte per vedere in diretta streaming gli incontri del campionato di calcio di Serie A e di conseguenza aumenta anche il tasso di ricerca da parte degli utenti italiani. Tra l'altro, è anche accresciuto lo stesso numero di piattaforme e soluzioni per la diretta live permettendo dunque una maggiore opportunità di scelta. Si tratta comunque di modi legali e non quelli alternativi e non autorizzati. Certo, in tanti casi occorre mettere in conto limitazioni nell'utilizzo ovvero la presenza di paletti che circoscrivono la piena libertà d'uso, ma si tratta comunque di chance supplementari da prendere in considerazione.

Streaming partite diretta con i siti dei canali satellitari

Ad esempio, perché non fare un tentativo di vedere le partite in diretta streaming con i siti dei canali satellitari? La possiibilità c'è ma non è sicuro nel senso che non tutti i canali che hanno acquistato i diritti televisivi replicano in parallelo la stessa possiiblità in live streaming per smartphone, tablet, PC e Mac. Non solo, ma sono spesso implementati blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. A tal proposito ci sono alcune sentenza della magistratura sulla questione, ma non tutte sono andate nella stessa direzione e manca una presa di posizione definitiva sull'ammissibilità di questo modo di fruire della diretta streaming. Tanto per fare qualche esempio, è possibile fare una prova con i Paesi Estonia con TV6, Georgia con GPB, Cipro con CyBC, Germania con ZDF, Danimarca con MTG, Finlandia con Yle, Croazia con HRT, Ecuador con RTS, El Salvador con TCS, Francia con D8.

Diretta streaming delle partite con Premium e Sky

Sono complessivamente tre le opzioni proposte da Premium e Sky per la diretta streaming degli incontri del campionato di calcio di Serie A, titolari dei diritti alla gestione delle immagini. La prima delle due, il cui elemento di distinzione, è l'esclusiva della Champions League anche per questo e il prossimo anno, propone in diretta live le partite di Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa. Il servizio Premium Play, porta di accesso alla diretta streaming delle partite, è disponibile su PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Da parte sua, Sky propone due strumenti: Sky Go per abbonati e Now TV per tutti, seppur a pagamento. Le partite della stagione di Serie A 2016-2017 possono essere viste in live streaming al prezzo base di 9,99 euro.

Vedere le partite in streaming con Tim

C'è anche una possibilità supplementare per vedere in diretta streaming le gare della Serie A ed è l'app Serie A Tim. Di positivo ci sono i costi contenuti, pari a 1,99 euro per ogni match più 9,99 euro da pagare solo la prima volta come abbonamento di ingresso. Ma soprattutto, si tratta di una soluzione ufficiale, di qualità e con commento in lingua italiana. Occorre però far presente come questa possibilità sia limitata ai soli clienti dell'operatore telefonico Tim.