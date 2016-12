Frasi Auguri di Natale e Buone Feste a chi si vuole bene divertenti, più belle, simpatiche

AGGIORNAMENTO: Dunque, per fare gli auguri di Natale si può partire di base con una bella frase emozianante e che colpisce, per poi passare a tantissime altre opzioni da aggiungere dai video alle immagini, ma non solo

AGGIORNAMENTO: Mancano pochi giorni a Natale e omai gli auguri di Buon Natale e Buone Feste a scuola, in ufficio, nelle feste aziendali, tra colleghi e amici sono davvero all'ordine del giorno.

E si scambiano già i primi doni e con essi anche dei biglietti di auguri ed è molto importante e significativa una frase o più frasi di Auguri di Natale sentite, belle, originali, simpatiche, ma che soprattutto vogliano dimostrare il nostro affetto.

Per la cristianità il Natale è una delle ricorrenze più sentite dell’anno. Una festività che ha ispirato scrittori, poeti, commediografi. Come dimenticare il “Te piace o presepe” di Eduardo De Filippo nella sua celeberrima opera teatrale “Natale in casa Cupiello”. Oppure, per citare un altro mito della letteratura italiana, Luigi Pirandello con la poesia “Sogno di Natale”.

Quell’atmosfera magica che si respira solo nei giorni che precedono il Natale, nonostante ogni anno la fibrillazione consumistica che assale milioni di persone, rappresentano un balsamo per l’animo delle persone, immerse nel tran-tran quotidiano. Un’occasione per riuscire ad evadere dai ritmi che diventano sempre più frenetici e per abbandonarsi a quella serenità che, da sola, può aiutare a concentrarsi su quello che di veramente importante esiste nella vita. L’amore per il prossimo, la semplicità, il rispetto, la fraternità.

Insomma quei valori che Gesù Bambino ha indicato all’umanità nascendo al freddo e al gelo in una Capanna. Seneca diceva che il segreto della felicità non risiede nel piacere, ma nella virtù. Ecco, forse l’atmosfera natalizia può aiutare a scavare dentro il proprio animo alla ricerca dell’essenziale.

Ecco qui delle frasi di Auguri di Natale che puoi usare nei tuoi biglietti:

Auguri Divertenti

Natale si avvicina e con esso anche la necessità di scrivere frasi e biglietti di auguri ad amici, parenti o colleghi di lavoro. Ecco alcuni suggerimenti che potrete utilizzare nel caso in cui la vostra creatività sia stata già ampiamente sfruttata, per scrivere frasi di auguri divertenti e suscitare l’ilarità di coloro che le riceveranno.

Per il giorno di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città o il tuo paese. Non uscire fino al giorno della Befana!!! Buon Natale. Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Se non sai cosa chiedergli un consiglio te lo do io: fatti portare finalmente un cervello!!! Auguri di buon Natale. Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri.

Auguri Natale Simpatici

Vorresti sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con degli auguri simpatici e non scontati? Bene sei sulle pagine giuste. Se la tua inventiva si è congelata per il freddo non ti preoccupare. Ci siamo noi. Ecco alcune frasi che potrai utilizzare come ispirazione per i tuoi auguri di Natale simpatici.

Il carbone costava troppo per regalartelo, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato a farti questo dono, che mi è sembrato molto più bello e mi ha fatto risparmiare tantissimo denaro: tanti auguri di buon Natale. So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri!

Auguri Natalizi Originali

Se avete intenzione di sorprendere con auguri semplici e non banali, ma non sapete come fare non abbiate paura. Se vi sentite delle persone originali e volete dimostrarlo anche scrivendo delle frasi di auguri di natale che rispecchiano questa vostra dote siete sulla pagina giusta. Ecco qualche idea che potrà fornirvi uno spunto nel caso siete a corto di ispirazione dopo le centinaia e centinaia di messaggi che avrete già scritto, per farvi apprezzare da amici, parenti, colleghi e colleghe di lavoro. Basta leggere questi suggerimenti che vi permetteranno di formulare gli auguri di Natale più originali della vostra vita. Un modo facile per adempiere con successo a quella che non è una semplice formalità, ma un modo per dimostrare affetto e stima a persone care.

Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. Anche quest’anno il 25 dicembre è arrivato e tanti regali sotto l’albero ti ha portato. Io ti faccio un augurio grande e speciale per un Santo e Sereno Natale! Natale vuol dire amore e semplicità. È proprio questi sentimenti che ti auguro di vivere nella tua vita. Che sia sempre all’insegna dei veri valori, quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. Sereno Natale.

Frasi Auguri di Natale per bambini

Natale è la festa dei bambini per eccellenza. Sono loro i protagonisti di una ricorrenza che mette al centro l’amore e la fraternità. Ecco perché, nel giorno in cui Gesù Bambino nasce in una capanna povera e fredda, a loro devono essere rivolti auguri di speranza e di serenità. Se avete finito le parole, qualche piccolo suggerimento ve lo diamo noi su questa pagina.

Che questo Natale doni a tutti quanto voi quella leggerezza dell’animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale. In un mondo pieno di odio e di guerra siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di Buon Natale su un aeroplano. Che il Natale illumini i vostri occhi e i vostri cuori e vi doni tanta pace e serenità. Auguri!!!

Auguri Buon Natale per amici

Gli amici sono le persone a cui si affidano i segreti più intimi conservati nel proprio cuore. Le persone con le quali si sono combattute le battaglie più importanti della propria vita. Alcune vinte, altre perse. Ma in ogni caso l’amico non ti lascia mai da solo. Ecco qualche consiglio per scrivere frasi originali e simpatiche da dedicare agli amici.

Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale, amica/o mia/o! Mi piace ricordare le serate invernali passate a guardare film ma mi piace anche riguardare le foto delle nostre magiche notti d’estate. Per tutti questi attimi fantastici che hai saputo regalarmi, ecco i miei più sinceri auguri di Buon Natale! Che il tuo Natale possa essere davvero un momento felice e straordinario. Festeggia con i tuoi cari e apri il cuore ai pensieri positivi e pieni di speranza. Tanti auguri di Buon Natale da noi tutti.

Frasi Auguri di Natale per amiche

L’amico è qualcosa che più si è meglio è recita una canzone di Dario Baldan Bembo. È un sentimento nobile che va coltivato. Se hai molte amiche e non sai come augurare in maniera semplice, originale e divertente un Buon Natale ecco alcuni suggerimenti che potranno ispirarti.

Gesù Bambino è nato in questa notte magica. Che questa giornata sappia portarti altrettanto amore di quello che lui ha saputo donare al mondo. Che la vita ti possa riservare sempre sorprese piacevoli e che ti circondi di persone piene di amore e di gioia. Tanti auguri di Buon Natale. Per questo Natale. Un caro augurio a un’amica speciale. Vorrei ricordarti quanto la tua amicizia sia il dono più grande che io abbia mai ricevuto. Per questo desidero augurarti un sereno Natale, che sia pieno di gioia e di amore! È giunto il momento di farti gli auguri di Buon Natale. Una festa che capita una sola volta all’anno ma ricordati che tu sei sempre nei miei pensieri e per questo ti auguro di trascorrere delle feste felici in compagnia delle persone a te più care.

Auguri di Natale Video, Biglietti, Cartoline, Immagini, Foto

Non ci sono solo le frasi di Auguri ma anche una serie di video personalizzabili che si possono inviare e spedire così come biglietti di auguri, video ed immagini. Le consigliamo qui