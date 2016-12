Frasi Auguri di Natale 2016 con video e immagini da dedicare e fare auguri Natale a chi si vuol bene

AGGIORNAMENTO: Scopri le ultimissime novità riguardo le frasi più belle per augurare un Buon Natale a chi vuoi veramente bene. Se hai bisogno di qualche piccolo suggerimento su come e dove trovare frasi, video e immagini più belle e originali fermati qualche istante e leggi fino in fondo quest'articolo. Non te ne pentirai e riuscirai a sorprendere le persone a cui vuoi più bene.

Dedicare un pensiero e una frase di augurio di buon natale 2016 e buone feste ai propri cari è un pò come scegliere il regalo giusto: bisogna pensare al destinatario, al legame che c’è con lui e quali gusti soddisfare per non sbagliare. Bisogna, dunque, impegnarsi per dimostrare ai propri cari tutto il proprio affetto.

Auguri natalizi con video e immagini

Gli auguri natalizi nuovo si possono inviare con video o con immagini divertenti e originali, tramite Whats app o Facebook: infinite le possibilità di video e immagini, anche animate, che si trovano sul web, capaci di strappare anche un sorriso a chi li riceve. E’ possibile sì trovare immagini e video simpatici online ma, grazie alle tantissime app ormai disponibili per tutti gli smartphone, è anche possibile realizzare video e immagini,magari personalizzati, con delle proprie foto, per esempio, inserite in una apposita cornice natalizia e magari accompagnate da un sottofondo musicale natalizio, o realizzare immagini spiritose. Semplicemente cercando online, comunque, sui siti specializzati, è possibile trovare tantissime immagini tanto divertenti quanto emozionanti, come una candela rossa accesa nel buio, a significare che la nascita del Signore che sta per portare la luce nel buio dei nostri cuori; o stelle luminose che si accendono a intermittenza; o immagini del presepe con l’augurio di un sereno Natale per la propria famiglia.

Frasi auguri di Buon Natale 2016 a chi si vuol bene

Scegliere le giuste frasi per augurare buon Natale 2016 e buone feste potrebbe sembrare semplice ma in realtà, esattamente come per la scelta del regalo che deve essere pensato per il destinatario, anche per le frasi di auguri occorre prestare la giusta attenzione e modulare e scegliere parole e stili in base alla persone a cui sarà dedicato il messaggio. E gli auguri possono essere dei più sentimentali come ‘Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri’, ‘Quest'anno il mio Natale sarà ancora più bello perché ho conosciuto una persona veramente molto speciale. Auguri al mio amore per un Natale meraviglioso’, o ‘Mi piace pensare che il Natale riesca a cancellare le incomprensioni, l'indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti, lasciando posto ad una grande apertura di cuore. Tantissimi auguri a te’; dei formali soprattutto per colleghi e capi di lavoro, cui sarà meglio dedicare frasi come ‘Colgo l'occasione delle prossime feste di Natale e della fine dell'anno per esprimerLe tutta la mia gratitudine per quanto ha fatto per noi. Buon Natale 2016’, ‘Molto grata per l'aiuto che mi ha dato a prendere la giusta decisione voglia accettare i miei più vivi auguri per le prossime Feste, o ‘Auguri di serene festività, di felicità e pace’; dei più classici e tradizioni come ‘Sei sempre nei miei pensieri, ti auguro Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo’, ‘Trascorrere questo ennesimo Natale con te riempie il mio cuore di gioia immensa e spero sia lo stesso per te. Tantissimi auguri di buon Natale e buone feste’.

I messaggi e i bigliettini di auguri di buon natale 2016 possono essere anche dei più simpatici come 'Il troppo pensare a cosa scrivere nel biglietto mi ha lasciato senza parole e a momenti mi faceva esplodere il cervello e l'unica cosa che mi resta da dirti è tanti auguri di buon Natale 2016', 'Dovresti ricostruire il tuo camino:è così stretto che Babbo Natale rischia di incastrarsi e di non poter terminare la consegna dei regali alle altre persone. Tantissimi auguri di Buon Natale felice e allegro', 'A Natale, se fossi in te, mi prenderei un bellissimi regalo che probabilmente nessuno ti ha ancora regalato, un bel cervello nuovo di zecca per mettere quello vecchio in un cassetto, bello nascosto. Tanti auguri di buon Natale', 'Pensando a cosa regalarti per Natale mi sono lasciato incantare dai vari giorni che trascorrevano felici. E mi sono dimenticato il regalo, ma non il messaggio di auguri. Aspetta un attimo, oggi è il 25 dicembre mi auguro. Tanti auguri di buon Natale'.