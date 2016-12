Frasi, Video, immagini Auguri di Natale e Buone feste tra tradizione e modernità più belli e gratis

AGGIORNAMENTO: Il Natale non è Natale senza auguri. Frasi e da quando la tecnologia mette a disposizione queste nuove modalità, anche video, immagini, biglietti e cartoline virtuali, restano il modo migliore per augurare il meglio alle persone più care, siano essi amici, parenti o colleghi di lavoro. Se avete bisogno di qualche utile suggerimento sulle ultime novità sui più belli, gratuiti e sospesi tra tradizione e modernità, siete sulla pagina giusta.

Ci sono come al solito due strade da percorrere quando si tratta di fare gli auguri di Buon Natale. La prima è quella della tradizione perché, se ci fermiamo un attimo a riflettere, questa è innanzitutto una festa religiosa. Di conseguenza è consigliabile non perdere di questo aspetto nella scelta del modo (frasi, video, foto) e delle parole per augurare Buona Natale e Buone feste. Nel tempo, tuttavia, questa ricorrenza ha assunto un tono differente, più moderno direbbe qualcuno, certamente più divertente e leggero in cui a prevalere è appunto l'aspetto di festa, quello dei regali sotto l'Albero e di Babbo Natale, dei pranzi e delle cene.

Auguri di Natale tra tradizione...

Natale 2016 è alle porte ed è già tempo di fare gli auguri, ma dove trovare le parole migliori? Poco importa se sono formulate a voce, con un breve messaggio di testo, con un messaggio di posta elettronica, via WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca personale di Facebook o di un qualsiasi social network a cui siamo iscritti. L'importante è formulare gli auguri, magari prendendo spunto da una delle tante proposte presenti sul web. Tra quelle a carattere tradizionale o religioso c'è ad esempio questa: "La cometa indicò la strada ai re magi e li guidò alla meta. Io non posso seguire una cometa, ma nella mia vita ho avuto una famiglia eccezionale che ha guidato ogni mio passo e mi ha salvato da ogni caduta. A te che sei parte della mia famiglia auguro un sereno Natale".

... e modernità

Belle, divertente e simpatiche: per chi è alla ricerca di frasi di questo tipo basta solo un'attenta ricerca. Non è così difficile stupire chi ci sta accanto. Sono tanti i siti da poter consultare e in grado di catturare l'attenzione per la varietà delle proposte, come questa: "Non sei buono, non sei altruista, non sei generoso, non lavori il giorno di Natale ma, siccome noi siamo sempre buoni e generosi, abbiamo pensato di farti, anche quest'anno, un regalo per Natale. Tantissimi auguri di buon Natale. PS: dove si trova il nostro regalo?". Poi ci sono quelle piattaforme web che si distinguono per la brevità dei messaggi ovvero dalla lunghezza massima di 160 caratteri, tali appunto da rientrare nella fatidica soglia dei 160 caratteri di un messaggio di testo.

Ma in tempi di WhatsApp questi limiti sono ormai superati ed è perciò possibile andare oltre. E così, sempre nell'ottica della spedizione di una frase spiritosa, si può pensare ala seguente: "Quando penso a Natale penso solo ed esclusivamente a te, protagonista delle nostre feste e unico vero e proprio elemento che ci permette di star bene tutti assieme. Grazie, stufetta a legno. E tantissimi auguri di buon Natale anche a te, proprietario della stufetta a legna". Infine, chi è alla ricerca di foto e video, può consultare 123greetings, il portale attraverso cui creare anche cartoline per il Natale 2016 da PC, smartphone e tablet. Dopo la loro realizzazione, è possibile spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui vari siti di social network, da Facebook a Twitter.