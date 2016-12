Frasi Auguri Natale per stupire: le 20 migliori frasi divertenti e simpatiche

AGGIORNAMENTO: Non sprecare l'opportunità di inviare le frasi di auguri di Buon Natale più belle, simpatiche divertenti ed inedite che esistono. Il modo migliore per rimanere impressi nei cuori delle persone a cui arriveranno. Scopri gli ultimissimi aggiornamenti sulle migliori venti frasi di auguri di Buon Natale per stupire amici, parenti e persone care.

In vista del giorno di Natale 2016 c'è ancora chi è in cerca di ispirazione, idee e consigli per frasi di aguguri di buona Natale e buone feste ai propri cari? E', infatti, ormai immancabile il messaggio o la dedica che contenga gli auguri per amici e parenti, che si scelga di inviare un messaggio via email, sms, o su Whats app o Facebook, sia che si decida di scrivere un tradizionale bigliettino, magari di accompagnamento al regalo acquistato da far trovare sotto l'albero.

Frasi auguri di Natale più divertenti

Di seguito proponiamo qualche idea di frasi di auguri di buon Natale diverse dal solito, capaci sia di esprimere un profondo augurio sia di riuscire a strappare un sorriso al destinatario, frasi decisamente più originali e divertenti.

'Non spaventarti se un tizio grasso, grosso e vestito di rosso, si presenta alla tua porta e tenta di incartarti. Lui è semplicemente Babbo Natale e tu sei il mio regalo di Natale! Tanti auguri di Natale'

'Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale'

'Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Sarebbe il momento di chiedergli un regali ben preciso: un cervello. Buon Natale'

'Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. E' arrivato il momento di dirti che sono stati io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale e buone feste'

'Babbo Natale scenderà dal camino per portarti il dono più bello che tu possa ricevere: un sacco di grande amore da parte mia per te. Augurissimi di buon Natale 2016’

'Il Natale vuol dire gioia, amore e condivisione. Non lasciarti sfuggire questi sentimenti ma conservali nel tuo cuore. Questo è il mio augurio per il Natale 2016'

'Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in banca, una villa con piscina e giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale. Ti devi accontentare dei miei migliori auguri per un sereno e felice Natale'

'Alle 20 fatti trovare a casa, un elfo passerà a prenderti la misura delle corna. Sei stato selezionato per trainare la slitta di Babbo Natale. Congratulazioni e Buon Natale'

'Ogni anno il 25 dicembre si festeggia la nascita di Gesù Bambino. Possa quest'anno la sua luce riempire di pace e serenità il mare della tua anima. Buone feste e felice anno nuovo'

Auguri natalizi più simpatici

