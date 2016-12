Frasi Auguri di Buon Natale, video divertenti elfi, renne, rapper nuovi rifatti, messaggi dalla tradizione ai più moderni

AGGIORNAMENTO: Gli elfi, le renne e i rapper di Natale ma anche i Babbo Natale non sono completamente nuovi e si sono già visti e inviati su Facebook o su cellulare. Ma molti siti che abbiamo selezionato ne hanno trovati di nuovi o rifatti completamente e quindi vi consigliamo di seguire i nostri suggerimenti davvero simpatici e divertenti.

Chi l'ha detto che il Cin Cin è l'unico modo per accogliere il Natale 2016 e fare gli auguri magari tirando fuori dal cilindro una bella frase a effetto? Certo, in Italia è una tradizione ben consolidata e la pronuncia delle due parole è preceduta da un rigoroso rituale: ci si guarda negli occhi, si mettono al bando i bicchieri di plastica e talvolta si appoggia il calice sul tavolo prima del sorso. Ma poi basta percorrere qualche migliaio di chilometri verso ovest per scoprire che nella vicina Spagna ci sono altre consuetudini: lo spumante si beve tutto d'un fiato e i bicchieri si toccano per tre volte. In Irlanda, poi, gli invitati si tengono per mano e cantano in coro la tradizionale Auld Lang Syne, conosciuta in Italia come il Valzer delle candele.

Auguri di Buon Natale frasi e messaggi

In ogni caso manca una manciata di giorni al Natale 2016 ed è già tempo di pensare alle frasi simpatiche e divertenti, tradizionali e religiosi per fare gli auguri. In realtà non importa in tono degli auguri: l'importante è manifestare la propria vicinanza anche in questa giornata speciale. E così ad esempio si può pensare di dedicare alla propria metà una bella frase come questa: "Il Natale è il simbolo della nascita e in quest'anno è nata la nostra storia che ci ha visto uniti e felici fin da subito, nonostante le difficoltà e gli alti e bassi. Così come oggi nasce il Signore e in questo anno è nato il nostro amore, auguro a noi due di veder nascere ogni giorno la gioia dello stare insieme. Buon Natale amore mio!".

Oppure si può scegliere qualcosa di più spiritoso, come questaa frase: "Per fortuna non ti chiami Natale e non sei nato il 25 dicembre: ti saresti beccato ben tre regali, ovvero questi della festa, quello del compleanno e anche dell'onomastico. Una vera e propria sfortuna per te, che ti chiami Pasquale e sei nato a marzo. Tantissimi auguri di buon Natale". L'importante è accertarsi che chi la riceve è dotato del giusto livello di umorismo.

Auguri natalizi con video elfi, renne, rapper, parlanti

A ogni modo, perché non scegliere un sito straniero per trovare il modo migliore per fare gli auguri di Buon Natale? Il sito bluemountain.com, ad esempio, propone tante belle cartoline, tutte gratuitamente utilizzabili, per l'occasione: da quelle tradizionali passando per quelle parlanti fino ad arrivare a quelle simpatiche. In tutti i casi, a fare la differenza sono proprio le belle immagini e non le poche parole in lingua stranieri e comunque facili da comprendere. Poi c'è cartolinespeedy.it con le sue card statiche e animate e c'è en.cartoline.net con i testi in inglese come Fra i portali italiani più attivi c'è cartoline.it mentre fra i siti più originali c'è cartolineparlanti.net perché offre l'opportunità di aggiungere un messaggio vocale, in grado certamente di sorprendere chi lo riceve.

Chi vuole realmente sorprendere chi ci sta davanti non può che collegarsi al sito jibjab.com. Consente infatti di inviare video personalizzati con il proprio volto o quello dei propri amici e familiari. O anche di tutti e due. Alcune tra le tantissime soluzioni a disposizione per questo Natale sono quelle di elfi, renne e rapper.