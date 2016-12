Frasi Auguri Buon Natale 2016, Capodanno 2016-2017 e Calendario 2017 con Vacanze, Ponti, Feste, Solennità

AGGIORNAMENTO: Sei curioso di avere già il quadro completo sulle date in cui sarà possibile fare ponti, programare le tue vacanze estive, scoprire in quali giorni cadranno le feste più importanti dell'anno e leggere le migliori frasi di auguri di Buon Natale e Buon Capodanno? Allora ecco in anteprima la nostra versione del Calendario 2017. Non perdertela.

AGGIORNAMENTO: La fine di ogni anno è tempo di bilanci e di programmi da pianificare preferibilmente con un calendario tra le mani. Ponti, vacanze, Natale e anche le frasi più belle per augurare un Buon Natale e un sereno Capodanno 2017. Tutto quello di cui avete bisogno potrete trovarlo qui di seguito prendendo confidenza con il calendario dell'anno2017.

AGGIORNAMENTO: Se Natale è ormai alle porte, per Capodanno l'attesa è già frenetica. Non iniziate il nuovo anno senza prima aver dato uno sguardo al calendario 2017. Qui sotto potrete trovare la versione che comprende tutti i ponti, le feste e alcune frasi per augurare un buon natale e un felice anno nuovo. Una vera e propria guida con la quale programmare, da soli o in famiglia, i 365 giorni che verranno.

Alle soglie del Natale 2016 e della fine di questo anno, sono in tanti gli italiani che, programmate le vacanze di Capodanno, si stanno già organizzando per eventuali ponti e feste del prossimo 2017, considerando la possibilità imminente di nuovi giorni di vacanza subito dopo l’inizio dell’anno con il ponte dell’Epifania. Vediamo, dunque, quali saranno i ponti del prossimo anno.

Calendario 2017 ponti e feste

All’indomani dell’inizio del nuovo anno, che nel 2017 nella maggior parte vedrà quasi tutti tornare a lavoro, considerando che il 2 gennaio cade di lunedì, si prospetta già un primo ponte, quello della Befana. Nel 2017, infatti, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, cade di venerdì, motivo per il quale certamente saranno in tanti coloro che giovedì sera penseranno magari ad una piccola gita fuori porta o ad un week end fuori, forse in una capitale europea dove, dopo le feste di Capodanno, certamente i prezzi di viaggio saranno più contenuti. La prossima festa attesa sarà quella di Pasqua che si festeggia 16 e 17 aprile 2017, giorni Pasqua e Pasquetta. Solo la settimana successiva ecco un nuovo ponte, quello del 25 aprile, giorno della Liberazione, che nel 2017 cade di martedì, per cui colo che ne avranno la possibilità potranno chiedere il lunedì di ferie, altri faranno ponte così come molte scuole di Italia resteranno chiuse.

Ponte possibile anche per il primo maggio, giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori, che cadrà di lunedì. Bisognerà aspettare poi un altro mese circa per un nuovo ponte, forse quello che sarà il primo dell’estate 2017, cioè il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, che l’anno prossimo cadrà di venerdì. Perché, dunque, non pensare ad un primo week end del nuovo anno al mare? Dall’estate all’autunno: il prossimo 2017 il giorno di Ognissanti, primo novembre, cadrà di mercoledì. Le scuole resteranno chiuse, molti lavoratori salteranno solo l’uno come giorno lavorativo per poi tornare regolarmente a lavoro l’indomani, mentre i più fortunati potranno allungare le feste dal week end di Halloween del 31 ottobre fino al 2, o prendersi come giorni di ferie il giovedì e venerdì successivi al primo novembre, potendo così organizzare un lungo week end fuori casa o semplicemente trascorrendo giorni interi di relax. Anche il giorno dell’Immacolata del 2017 permetterà a tanti italiani di organizzare qualcosa: l’8 dicembre del prossimo anno cadrà, infatti, di venerdì, mentre il giorno di Natale, 25 dicembre 2017, sarà di lunedì, così come il successivo primo gennaio.

Frasi di auguri di buon Natale 2016

Nell’attesa del prossimo anno e delle prossime feste da organizzare durante i ponti del 2017, ci prepariamo tra qualche giorno a celebrare il Santo Natale, l’occasione tanto attesa perché le famiglie si riuniscano, e di scambio dei tradizionali regali che al momento addobbano, quasi certamente, gli alberi di Natale di tutti gli italiani. Ogni dono è solitamente accompagnato da un bigliettino di auguri. Frasi di auguri che, però, si possono inviare anche tramite sms, email o Whats app. L’importante è ricordarsi di avere un pensiero per i propri amici e parenti. Quali sono alcune delle migliori frasi da usare come suggerimenti di auguri di buon Natale? Tra i tanti esempi disponibili si possono scegliere frasi come ‘'Un altro Natale si avvicina e vi auguro che queste feste siano gioiose e ricche di felicità. Buuon Natale figli miei', 'Il Natale è un momento da vivere con le persone più care. Tu, mamma, mi ha insegnato cosa significa lottare per raggiungere gli obiettivi e per questo il mio primo pensiero di Natale va a te. Tantissimi auguri di un felice Natale 2016', 'Che questo Natale possa regalarti tutto ciò che desideri. Buone feste', 'Tanti cari auguri di buon Natale a te che sei il mio migliore amico, la persona che vorrò sempre al mio fianco in questo lungo percorso di vita. Buone Feste'.

Frasi di auguri buon Capodanno 2016-2017

Alle soglie del Natale e ad una decina di giorni dalla fine dell’anno, insieme alle frasi di auguri di buon Natale e buone feste che accompagneranno in molti casi i regali acquistati per amici e parenti, ci si prepara anche a pensare a frasi di auguri di buon Capodanno 2016-2017. Anche in questo caso, le idee tra cui poter scegliere sono diverse, tra frasi come ‘Un semplice auguro di buone feste e Felice anno a tutti voi’, ‘Possano i tuoi desideri diventare realtà in questo nuovo anno. Buon 2017’, ‘Che la fine di quest’anno possa cancellare i brutti ricordi e che l'inizio del nuovo anno porti tanta salute, gioia e amore, per un anno migliore’, ‘Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono. Ti auguro un Felice Anno Nuovo. Tanti Auguri, Buon 2017’, ‘Hai reso quest’anno unico per me e spero che il prossimo possa essere ancora più bello e ricco di grandi gioie. Auguri di buon anno amore mio’, ‘Ti auguro di accogliere l’Anno Nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice’, Tantissimi auguri per un nuovo anno di felicità e gioia’, ‘Che questo anno nuovo sia per te e per la tua famiglia un anno da ricordare, ricco di gioia e serenità’.

Cerchi un'offerta per il traghetto o il volo per la Sardegna per Settembre 2016?. Scopri in questo articolo le migliori offerte, le occasioni, per partire verso la Sadegna. Voli e traghetti low cost, il miglior momento per acquistare e i siti web pi¨ economici.