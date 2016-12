Frasi Auguri di Natale e Frasi Buone Feste 2016-2017 da inviare con video da personalizzare o immagini con propria foto

AGGIORNAMENTO: Vuoi personalizzare con il tuo volto i video o le foto da inviare alle persone più care e non sai come fare? Qui di seguito potrai trovare le ultime novità su come personalizzare frasi, video e immagini da inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro. Un modo semplice e del tutto originale per stupire chi riceverà questi auguri moderni e tradizionali al tempo stesso.

AGGIORNAMENTO: Sapevi che è possibile personalizzare i video di auguri di Buon Natale e Buone Feste? Se non ne eri al corrente puoi prendere qualche informazione utile in più leggendo questo articolo nel quale spieghiamo come fare e quali sono i siti migliori per personalizzare i video di auguri da inviare alle persone più care.

In fin dei conti non ci si fa gli auguri sono nella giornata del 25 dicembre. La macchina del Buon Natale si avvia in realtà già nei giorni precedenti per cui occorre darsi da fare con anticipo nella ricerca della frase miglior per fare gli auguri. Se nel corso del pranzo di Natale capita più volte di alzare bicchieri e calici al cielo, anche durante quegli aperitivi in famiglia e fra buoni amici, in casa o in un locale pubblico, sempre più invitanti e irrinunciabili, si rinnova la tradizione degli auguri. Semplici o luculliani che siano, se accompagnati da un buon drink, rappresentano un modo piacevole e benaugurante per iniziare la serata e stuzzicare l'appetito prima della tradizionale maratona gastronomica.

Video Auguri di Natale

Come fare a distinguersi in un modo realmente originale per fare gli auguri di Natale? Una buona idea è senza dubbio rappresentata dai video da personalizzare con il proprio volto. In buona sostanza si tratta di un minuto o anche più di irresistibili elfi che ballano senza freni. Il sito di riferimento è elfyourself.com, in cui sono tra l'altro presenti le app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android. Una maggiore varietà di proposte è presente nel portale jibjab.com. Tra l'altro, le tante idee sono sfruttabili anche in vista di altre ricorrenze, come le fese di fine anno o quelle che si presentano nei prossimi 12 mesi.

App per gli auguri natalizi

E a proposito di app per fare gli auguri di Buon Natale 2016, vale la pena andare fino in fondo con Calendario dell'Avvento 2016. I protagonisti sono gli elfi distribuiti in 24 episodi, un poema con versi, un nuovo gioco ogni al giorno per il divertimento di tutta la famiglia. Un'altra app da prendere in considerazione è Aiuta Babbo Natale, diviso in tre parti tutte da scoprire: La fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale, È tempo di volare, Babbo Natale si riposa. Ecco poi Aguzza la vista di Natale per entrare nel pieno spirito del Natale e Filastrocche dell'Avvento. Ogni finestrella va aperta la sera, prima di andare a dormire: basterà cliccare sopra il numero corrispondente alla data del giorno e apparirà un messaggio: "Sei stato buono oggi?" Ebbene, se la risposta è affermativa, la finestrella si apre mostrando l'animazione e la filastrocca del giorno. Se si risponde no appare invece la frase: "Chiedi scusa per il tuo comportamento e domani cerca di essere più buono!".

Frasi di Buon Natale

Per chi è alla ricerca di un breve messaggio di testo, da inviare via posta elettronica, WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca di Facebook, suggeriamo di non limitarsi alla prima frase e di personalizzarla in base al destinatario. Ad esempio, a un amico potrebbe piacere sentirsi dire: "Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale amica mia!". Per un familiare è invece più adatto: "A te che sei il mio punto di riferimento costante in ogni giornata, a te che mi dai sicurezza e affetto quando ne ho più bisogno, a te che sei la mia mamma speciale, volevo fare tanti auguri di buon Natale".