Frasi Auguri Natale a chi si ama e si vuol bene: le 20 frasi più belle, migliori, originali

Sia che si decida di inviare classici messaggi via sms o Wahts app. sia che si decida di scrivere gli auguri su classici bigliettini, magari di accompagnamento al regalo acquistato, l’importante è che l’augurio di buon Natale 2016 sia davvero sentito. Ci sono, tuttavia, diversi modi per augurare buon Natale 2016 e buone feste ad amici e parenti che non sono solo frasi tradizionali e romantiche ma anche frasi più divertenti, originali e spiritose. Di seguito proponiamo una lista di frasi che potrebbero essere suggerimenti proprio per auguri di buon Natale a chiunque

Frasi Auguri di Natale più belli

Se l’obiettivo dei messaggi per Natale è quello di augurare il meglio ai propri cari, per tanti le idee migliori di frasi da inviare saranno principalmente romantiche e sentimentali. E in questo caso tra dediche e poesie c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui orientarsi per scegliere le parole migliori da dedicare. Alcuni esempi possono essere i seguenti:

'Natale significa gioia, amore, condivisione. Conserva nel tuo cuore questi sentimenti e sii pura e limpida come solo tu sai essere, sempre. Tanti auguri di buon Natale 2016 e buone feste'

'La festa del Natale significa amore e semplicità. Che la tua vita sia semprem all'nsegna di questi valori. Buon Natale 2016 cara amica mia'

‘Che la gioia di Gesù Bambino venuta sulla Terra per donare amore e libertà agli uomini splenda sempre sulla vostra casa e sulla vostra famiglia. Buon Natale'

'Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale'

'In un mondo pieno di odio e guerra, siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di buon Natale. Buone feste'

'Che queste feste siano per te i tuoi cari l'occasione per riscoprire speranza, lealtà e amore. Felice natale e buone feste'

'A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma tati valori, ideali e tanta felicità. Buone feste'

'Con l'augurio che la luce di Gesù Bambino possa illuminare sempre il tuo cammino e che lo illumini di speranza e felicità. Buon Natale 2016'

‘Ciò che ti auguro per questo Natale 2016 e queste feste è che tu possa essere sempre sereno e superare ogni problema e ogni difficoltà che la vita ti proporrà sempre con il sorriso della forza e del coraggio. Buon Natale 2016’

Auguri di Buon Natale più originali

