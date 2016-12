Immagini, frasi Auguri di Natale per meravigliare con video, cartoline da inviare su Facebook, Whatsapp, email, biglietti

AGGIORNAMENTO: Gli auguri di Natale sono una consuetudine che milioni di persone ogni anno ripetono per dimostrare il loro affetto alle persone a loro più care. Da qualche anno è possibile inviarli anche tramite WhatsApp, Facebook, Email. Se volete sapere le ultime novità sulle ultime frasi, le immagini i video e le cartoline più belle da inviare leggete l'articolo e troverete le risposte che state cercando.

AGGIORNAMENTO: Ormai ci siamo. Mancano poche ore e poi sarà Natale. Non lasciatevi trovare impreparati. Non è da voi. Per stupire le persone a cui tenete di più potrete inviare, anche via Facebook o WhatsApp, frasi, video, cartoline e immagini con gli auguri di Buon Natale. Se non avete inventiva o se siete sopraffatti dalle ultime giornate di lavoro, date un rapido sguardo a questo articolo. Troverete suggerimenti che fanno al caso vostro.

Paese che vai e tradizione che trovi anche nel fare gli auguri di Natale. E poi, qualunque sia la frase immaginata, anche il contesto è in grado di fare la differenza. Il potere della suggestione è in grado di amplificare la forza e lo stupore del messaggio. In ogni caso è interessante scoprire come girando il mondo, ma anche la sola Italia, si riescano a scoprire tante novità. Ad esempio, si chiama Rhémy de Noël ed è un Babbo Natale originale. Lo spazzacamino di Courmayeur vive solo in cima ai ghiacciai del Monte Bianco e trova nei bambini formidabili alleati. I piccoli lasciano lanterne accese davanti alle finestre: Rhémy si fa guidare dalle luci per trovare la via e portare i doni. Insomma, per il Natale 2016 a viaggiare è la fantasia sia in riferimento alla scelta delle migliori frasi per fare gli auguri e sia ai modi per trascorrere questo appuntamento.

Frasi per auguri di Natale

Tutto pronto per l'arrivo del Natale 2016 che porta con sé il tradizionale scambio di auguri. Sia con una frase sia con una immagine divertente sia con un video spiritoso e sia con immagini e biglietti da invitare via Facebook o WhatsApp, ci sono tanti modi originali per stupire amici, mamma e papà. I genitori ad esempio, gradirebbero senz'altro ricevere un messaggio di questo tipo: "A Natale i regali più importanti non si comprano: per questo voglio dedicare a voi, mio regalo più grande, il più sereno augurio di buon Natale, che sia pieno di magia e felicità. Vi voglio bene mamma e papà". Se trascritto su un bigliettino e affiancato a un regalo, farà semza dubbio la sua bella figura.

A loro volta, ai figli, magari con un rapido messaggio via WhatsApp, si potrebbe scrivere: "In un mondo pieno di odio e guerra, siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di Buon Natale su un aeroplano". Naturalmente non mancano i siti ricchi di belle frasi sul Natale 2016, molti dei quali si concentrano sulla brevità del messaggio ovvero sulla lunghezza massima di 160 caratteri, utilizzabili in ogni occasione dell'anno. Non mancano poi i portali che fanno dell'ironia il loro punta di forza perché tra tradizione e modernità, l'originario messaggio del Natale è un po' travisato.

Video, cartoline, immagini per gli auguri natalizi

Perché tra video, cartoline e immagini non consultare le tante proposte sul Natale 2016 presenti sul sito trvnews.com? Molte delle foto e delle vignette sono anche in alta risoluzione così da provocare un effetto migliore su parenti e amici. Stesse idee e medesimo funzionamento per newyearsmsgreetings.com, con la differenza della maggiore disponibilità di frasi e filastrocche da sfruttare per questa ricorrenza. Sono in lingua inglese, ma sono anche comprensibili senza alcuna difficoltà. In prima fila per il Natale 2016 c'è il portale cartoline.net con decine di card elettroniche da spedire ai propri contatti: basta scegliere l'immagine, inserire l'indirizzo di posta elettronica e aggiungere qualche parola di accompagnamento. Stracarico di risorse è anche la piattaforma carloneworld.it.