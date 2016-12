Frasi Natale auguri per tutti i propri cari: migliori 20 frasi per fare auguri ad amici, parenti, figli

AGGIORNAMENTO: Avete intenzione di stupire i vostri amici e le persone care con frasi di auguri di Buon Natale inedite che nessuno ha mai utilizzato prima di voi? Qui potrete trovare gli ultimissimi aggiornamenti e le venti frasi più belle che potrete inviare a chiunque vogliate. Saranno sicuramente gli auguri migliori che avete mai inviato!

AGGIORNAMENTO: Siete ancora alla ricerca di frasi ad effetto da dedicare per gli auguri di Natale ai vostri figli o ad amici? Ecco venti frasi che potrebbero fare al caso vostro scelte appositamente per voi selezionandole dalle ultimissime novità. Frasi inedite e originali che vi permetteranno di non scadere in fastidiosi episodi di deja-vù

AGGIORNAMENTO: E si può fare tranquillamente un mix di queste frasi cercando di renderle sia affettuose che divertenti, sia simpatiche che tradizionali. Sono tutte frasi scritte completamente riviste o inedite, quindi non rischiate di fare brutta figura, e alcune sono davvero originali

AGGIORNAMENTO: Non è solo scegliere tra le tanti frasi di auguri di Natale, ma bisogna anche abbinare questa frase alla persona a cui vogliamo scriverla o mandarla. E dunque in questo articolo ci siamo concentrati sulle frasi per gli amici e le amiche che possono essere probabilmente più libere di far spaziare la fantasia e quelle sui figli, maschi o femmine, che possono essere bambini, ragazzi o già adulti che di solito sono più affettuose, ma non è detto...

Amici e amiche, figli e figlie sono, per molti, i migliori destinatari delle frasi di auguri di buon Natale: quale migliore occasione delle feste natalizie, del resto, per riuscire a dedicare parole probabilmente inaspettate ai propri amici ma soprattutto ai propri figli? Quando si è genitori, infatti, nella maggior parte dei casi si compiono soprattutto gesti quotidiani che facciano capire ai propri figli che si è presenti in qualsiasi momento e qualunque cosa accada, cercando di far capire loro che in ogni occasione si potrà sempre contare sul proprio genitore, per una chiacchiera, un consiglio, un problema. E lo stesso accade, per alcuni, con gli amici: si trascorre il tempo ridendo, divertendosi, tra pranzi, cene e serate all’insegna solitamente dell’allegria, si passano pomeriggi tra amiche a chiacchierare di tutto, della vita di tutti i giorni, dei problemi di cuore, dei fidanzati, ma quasi mai ci si ritaglia un attimo per dire all’amica o all’amico quanto bene nutriamo nei loro confronti.

Frasi auguri di buon Natale 2016 per amici e amiche

Di seguito allora proponiamo una serie di frasi che potrebbero esprimere al meglio tutto l’amore che nutriamo nei confronti dei nostri amici, augurando loro un sereno Natale 2016.

'Le strade si illuminano, le campane suonano, i cuori si scaldano. In questo momento speciale ti auguro di trascorrere un sereno Natale insieme ai tuoi grandi amori e buone feste amico mio'

'Gli eventi della vita ci hanno portato ad una quotidianità che ci vede lontani, ma i nostri cuori sono sempre vicini e la gioia con cui ci raduniamo in questa occasione natalizia ne è la prova. Tantissimi auguri di buona Natale e felice anno nuovo'

‘Auguro a te mia dolce cara amica il miglior Natale possibile da trascorrere con i tuoi cari e un felice anno nuovo’

‘A te che sei l’amica che tutti vorrebbero, la mia luce nei momento bui,auguro di trascorrere un felice Natale con i tuoi affetti più grandi e sere feste’

‘Ti meriti tutto il meglio che questo Santo Natale possa portarti, amico mio perché sei una persona speciale, inesauribile fonte di saggezza, lealtà e simpatia. Tantissimi auguri di buon Natale 2016’

‘Credo che questo Natale potrà essere per te uno dei migliori: lo trascorreremo insieme mia cara amica e non c’è gioia più grande che condividere un’occasione più intima. Auguroni’

‘La gioia dell’amicizia vera è qualcosa che in pochi possono realmente provare: serve impegno, dedizione, amore, sincerità e non tutti oggi ne sono capaci. Ma noi siamo l’esempio delle vera amicizia che resiste al tempo, le distanze e i problemi ma che cresce giorno dopo giorno. Tanti auguri di buon Natale’

'Tanti auguri di buon Natale amico mio: che ogni tuto desiderio, ogni sogno, ogni tuo pensiero possa diventare realtà. Sii gioioso e felice sempre e tutto andrà come desideri'

‘Un Natale coi fiocchi è ciò che ti auguro sopra ogni cosa. Augurissimi amico mio’

'Per questo Natale vorrei fare un augurio speciale ad un amico speciale e ricordarti quanto sia importante per me la tua amicizia e l'averti nella mia vita. Ti auguro un felice Natale pieno di gioia e amore'

Auguri natalizi per figli e figlie



Scegliere la giusta frase per augurare un felice Natale 2016 al proprio figlio o alla propria figlia, per un genitore potrebbe essere molto semplice. Ma non tutti, lo sappiamo, sono bravi con le parole. c'è chi si prepara ad inviare un messaggio ad un figlio lontano, magari tramite Whats app, chi, invece, deciderà di scrivere la propria dedica su un tradizionale bigliettino che accompagnerà il regalo acquistato. Quale potrebbe dunque essere la frase migliore? Ecco di seguito alcuni esempi.