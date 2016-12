Video Auguri di Natale personalizzabili foto, immagini propria faccia da inviare su Facebook, Messenger, Whatsapp, sms, mms

AGGIORNAMENTO: Se volete rimanere impressi nel cuore e nella mente delle persone a cui inviare i vostri auguri di Buon Natale avete una sola possibilità. Differenziarvi, essere originali. Un cimento non semplice da affronare viste le tante cose a cui bisogna pensare nei concitati giorni della vigilia. Non perdetevi questo articolo nel quale troverete lel ultimissime notizie sui video di auguri di Buon Natale più originali e belli, personalizzabili con il vostro volto.

AGGIORNAMENTO: Ah, la tecnologia!!! Quest'anno divertitevi a sorprendere il vostro partner o i vostri cari, inviando su Facebook, WhatsApp, Messenger, gli auguri di Natale in maniera originale con la propria faccia, con cartoline divertenti, adesivi, immagini ed emoticons. Nell'articolo le ultimissime novità su come fare.

Si avvicina lentamente il giorno di Natale 2016 che porta con sé il tradizionale di scambio di auguri. Ma prima di andare alla ricerca dei migliori messaggi con cui manifestare la prossima vicinanza, dove trascorrete il Natale? Già, perché non è una moda degli ultimi anni: il soggiorno invernale in igloo sta diventando una vera e propria certezza. In Svizzera esiste un villaggio a 2.600 metri di altezza con tanto di idromassaggio e jacuzzi. Anche in Italia iniziano a prendere piede. Le temperature non vanno mai al di sotto dello zero. Ma non solo stranezze perché Cortina è una calamita ambientale. Sarà per la sua mondanità o per il livello qualitativo dei servizi, ma di volti noti ne è piena. Più discreta l'Alta Badia, ma non è da meno il Sestriere, gettonato nel mondo del jet set.

Video auguri di Natale con la propria faccia

Se c'è un modo originale per fare gli auguri di Natale è quello di sfruttare uno di quei servizi che consentono di aggiungere il proprio volto (o quelli di amici o familiari) al corpo di elfi o di altri personaggi di fantasia. L'effetto è senza dubbio esilarante. Due siti consultabili e sfruttabili per l'occasione sono appunto jibjab.com e elfyourself.com. Questi stessi video possono essere affiancati a una bella frase, sicuramente spiritosa, per fare gli auguri di Natale. Come questa, per esempio: "Inizialmente avevamo pensato a regalarti la statuina del Presepe dell'asinello. Ma poi abbiamo riflettuto: se ti priviamo anche di questo ruolo, in casa non farai per davvero nulla. Tantissimi auguri di buon Natale: goditi questa splendida giornata con un grande sorriso sul volto". Sono decisamente consigliabili tutti e i video presenti su rivelazioni.com. Altri bei filmati di auguri di Buon Natale 2016, da inviare anche via WhatsApp, sono su messaggimania.it, miospazioweb.net e naturalmente sulla piattaforma di condivisione video YouTube.

Emoticons da inviare Facebook, WhatsApp, Messenger

C'è poi un'altra strada da percorrere per sorprendere chi loro riceve ed è quella degli emoticons natalizi da affiancare ai messaggi inviati con WhatsApp o Facebook via Messenger. Una collezione dedicata si trova nei siti natale.bestemoticon.net, faccine.eu/natale e megghy.com/smiles/natale. Per chi le preferisce anche animate consigliamo di visitare cartoline.it e carloneworld.it. Non può che essere citata quelle miniere di proposte che sono aurorablu.it e angolodellamicizia.forumfree.it con i loro adesivi da utilizzare per fare gli auguri di Buon Natale 2016.

Auguri natalizi con le cartoline

Un classico di sempre è cartoline.net, in cui sono presenti anche sfondi personalizzabili e una serie di letture su riti e tradizioni del Natale 2016. Facile trovare quella che fa al caso proprio, scommettiamo? Il servizio è completamente gratuito: è sufficiente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e quello del destinatario, qualche parola di accompagnamento, vedere l'anteprima e dare il via libera. Tra l'altro è anche possibile ricevere una notifica non appena la card viene visualizzata.