Auguri di Natale frasi per stupire, regali per lei e per lui per chi si tiene, ricette Pranzo e Vigilia per meravigliare

AGGIORNAMENTO: Eccovi servito il bignami del perfetto Natale. Innovare nella tradizione. Questa è la sfida della modernità. Per questo potrete trovare in questo articolo, tutte insieme, le ultime novità in merito alle frasi di Natale più belle per stupire i destinatari dei vostri messaggi, le ricette in grado di soddisfare tutti i palati per il pranzo e la cena di Natale, e i suggerimenti più aggiornati su quali regali siano più indicati per lei o per lui. Accomodatevi, quindi, e dedicate qualche minuto a queste righe.

Che si decida di augurare un Buon Natale e buone Feste scrivendo un bigliettino di proprio pugno, o di inviare un messaggio via sms, email, whats app o una più lunga email o una romantica poesia, o che si scelga di fare gli auguri in maniera più divertente e originale con frasi inaspettate o con colorate cartoline animate, l’importante è scrivere qualcosa di personale e sentito perché l’augurio arrivi al cuore della persona cara.

Auguri di Buon Natale originali

Diverse le frasi tra cui scegliere per augurare un buon Natale ad amici e parenti ma anche fidanzate e fidanzati, mogli e mariti, da quelle più classiche come

Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale

Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese

Tanti cari Auguri per un felicissimo Natale

a frasi più originali come

Lascia che la festa abbia inizio, lascia che lo spirito del Natale posa sfiorarti la mente; lascia che la gioia di Natale ti possa accarezzare lo spirito; ma soprattutto lascia i miei regali in bella vista, in modo che io possa trovarli immediatamente e non aprire quelli degli altri. Tanrti auguri di Buon Natale 2016

Oggi è la festa di Gesù, visto che Natale è il suo compleanno, quindi mi domando perchè dovrei fare il regalo a te viste che non sei Gesù e non è il tuo compleanno. Ti faccio però gli auguri di un buon Natale e buone feste

Ricette di Natale per cena Vigilia e pranzo del 25

E come non iniziare a pensare alle ricette da realizzare e portare in tavola per la cena della Vigilia del 24 e il pranzo di natale del 25? Per proporre qualche piatto, partendo dagli antipasti, si potrebbero portare in tavola verdure fritte in pastella, pan briosche e torte salate farcite, cestini di formaggio, involtini di prosciutto e formaggi, o con bresaola e gorgonzola e per chi non ama la carne o i salumi i cestini potrebbero essere ripieni di verdure, come zucchine e melanzane cotte prima in padella in padella.

Per i primi di carne, buone proposte potrebbero essere pasta al forno o lasagne al ragù di carne, lasagne con le verdure o il pesto, ma anche un risotto fumè con scamorza e speck o allo zafferanno. Passando poi ai secondi, solitamente la cena della Vigilia di Natale è a base di pesce e per secondi piatti si potrebbero preparare dalla frittura mista a spigole al sale o seppie ripiene. Per i secondi di carne, però, buone le ricette di roast beef, tacchino ripieno o classiche scaloppine al vino.

Regali per lui e per lei

Tra regali fai da te e da acquistare andando in giro per i negozi, le scelte per lui e lei sono tantissime. Basta semplicemente conoscere i gusti per proprio lui o della propria lei per regalare l’oggetto dei desideri. E si possono trovare regali giusti per tutti i gusti e per tutti i prezzi. Per le proprie lei, che si tratti di fidanzate, mamme, sorelle, figlie, amiche, potrebbe essere sempre gradito un pacchetto regalo per una giornata in una Spa o un solo trattamento benessere come massaggi total body, o con pietre calde, o al cioccolato, o un trattamento per il viso; o ci si potrebbe orientare su classici regali di abbigliamento o gioielli, e per le più tecnologiche, una buona idea potrebbe essere quella di un tablet.

Regali tecnologici potrebbero essere quelli preferiti dai propri lui, del resto si sa, sono gli uomini i più orientati alla tecnologia, e si potrebbero scegliere tablet, o una console come PlayStation 4 o Xbox One, o smartphone, anche di ultima generazione se si hanno maggiori disponibilità economiche. E in tal caso si può pensare anche di regalare un week end per due, magari in una Capitale europea e per organizzare al meglio il viaggio si potrebbe consultare i siti Internet dedicati.