Ricette di Natale: 10 ricette originali e tradizionali scelte tra le migliori

AGGIORNAMENTO: Uno dei principali tormenti che assale chi deve preparare i pranzi o le cene durante le festività di Natale è il menù. Cosa preparare? Quale ricetta innovativa, ma semplice e pratica, presentare ai propri ospiti senza temere di fare brutte figure? Di seguito le migliori dieci ricette tradizionali ed originali da preparare in maniera semplice e sbrigativa.

AGGIORNAMENTO: Baccalà, spaghetti con le vongole, insalata di rinforzo, broccoli di Natale. Sono solo alcuni dei piatti tradizionali del Natale. Se però siete in cerca di sperimentare qualcosa di nuovo, leggete quest'articolo e troverete le ultimissime ricette di Natale. Dieci gustosissime proposte per ricette originali e allo stesso tempo tradizionali.

Tempo di pensare alle ricette di Natale 2016: quali piatti portare a tavola? Quali sono i migliori primi e secondi? E quali le migliori idee per aperitivi e antipasti senza dimenticare vini e dolci? Regione che vai tradizione che trovi non solo in riferimento ai piatti da proporre a familiari e parenti, ma anche e soprattutto in base alle usanze. Se il pranzo del 25 dicembre è una tradizione comune, il cenone della vigilia non è diffuso ovunque. E poi, c'è chi preferisce portata a base di carne e chi di pesce, chi soluzioni tutte vegetariani e chi invece, almeno in questa occasione, non intende fare sconti e per il Natale non si pone limiti e ristrettezze.

Ricette di Natale originali

Vogliamo proporre una ricetta realmente originale per il Natale 2016? Basta chiederlo. Questi sono alcune delle ricette più interessanti dei siti indicati dai quali scegliere la propria collezione delle 10 preferite.

Polpette di bollito allo spumante dello chef Marco Protopapa

Ingredienti per 4 persone: bollito g 300, un uovo, pane raffermo g 100, 30 ml latte, 30 g grana grattugiato, aglio e prezzemolo tritato; pan grattato, spumante 100 ml, 10 g maizena, uno scalogno, olio extravergine d'oliva due cucchiai, sale e pepe. Preparazione: triturare la carne nel robot da cucina, aggiungere il sale, l'uovo, il pane ammollato nel latte, il prezzemolo, l'aglio e il parmigiano. Fare delle polpette umidificarle e passarle nel pangrattato. Disporle su una teglia antiaderente e cuocerle in forno a 180°C per 15 minuti. Soffriggere lo scalogno tritato e aggiungere lo spumante. Diluire la maizena in acqua fredda e aggiungerla alla salsa per addensarla. Salare e pepare. Condire le polpette con la salsa calda.

Alberi di Natale di riso soffiato e cioccolato bianco di Lauren Caris Cooks

Ingredienti per circa 6 alberi piccoli: 200 g di cioccolato bianco, 200 g di Rice Krispies o normale riso soffiato, colorante verde, zucchero a velo e codette per decorare, a piacere. Preparazione: ritagliare dei cerchi da 20 cm di diametro e tagliarli a metà. Piegare ogni metà in modo da ottenere un cono fissandolo con nastro adesivo. Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria in una ciotola ampia con attenzione e unire del colorante verde fino a raggiungere l'intensità desiderata. Unire il riso soffiato girando bene perché si amalgami perfettamente e risulti coperto uniformemente. Ora aiutandosi con un cucchiaino premere il composto ottenuto nei coni, premendo bene a compattare e facendo attenzione a raggiungere la punta. Appiattire bene la base. Mettere ogni cono pieno e a testa in giù in un bicchiere e mettere i bicchieri in frigo per un'ora o mezz'ora in freezer. Quando ben freddi staccare la carta forno e decorare nei modi preferiti.

Ricette di Natale tradizionali

Ma c'è anche chi non ama proporre variazioni al tema per il pranzo di Natale e propone ottime ricette tradizionali. Invitiamo a visitare i siti indicati per la propria top ten di piatti natalizi.

Torta salata con l'arrosto di Cookaround

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 150/200 g di carne arrosto avanzata, 30 g di parmigiano, 70 g di mozzarella passita, sale q.b., latte per spennellare, 1 manciata di semi misti. Accendere il forno a 190°, srotolare la pasta sfoglia e disporla su una teglia senza eliminare la carta forno sottostante, dividerla idealmente in tre parti e cospargete il parmigiano nel rettangolo centrale, grattugiare o tagliate a julienne la mozzarella passita, tritare con il coltello la carne arrosto e distribuirla sul parmigiano, distribuire sopra uno strato di mozzarella. Prendere le due estremità della sfoglia e piegarle verso il centro sovrapponendole. Spennellare la superficie con il latte e cospargere i semi misti e un pizzico di sale. Infornar per circa 30 minuti.

Frutta secca tostata di Un Tocco di Zenzero

Ingredienti: noci sgusciate grammi 300, anacardi grammi 120, semi di zucca grammi 60, noci pecan 70 grammi, zucchero di cocco 50 grammi, olio di cocco 2 cucchiai, estratto di vaniglia 1 cucchiaino, cookies spices 1 cucchiaino, sale fino integrale 1 pizzico, cranberries 60 grammi, cioccolato fondente 99% 1 barretta da 100 grammi. Preparazione: tritare grossolanamente le noci e le noci pecan. Mettere le noci, i semi di zucca, le spezie, lo zucchero di cocco, l’olio di cocco nella slow cooker. Mescolare con un cucchiaio di legno. Chiudere la SC e portare la temperatura su HIGH. Impostare il timer a 1 ora e 30 minuti. Mescolare un paio di volte durante la cottura. Trasferire la frutta secca su una teglia coperta di carta forno (carta oleata). Lasciare asciugare.

Aggiungere i cranberries e il cioccolato tritato grossolanamente. Trasferire in un barattolo fino al momento di preparare le confezioni di Natale.