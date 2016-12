Frasi, Video Auguri di Natale e Buone Feste con 100 video simpatici e originali e 100 frasi divertenti, religiose

AGGIORNAMENTO: Quale forma utilizzare per fare gli auguri di Natale? Quella più classica delle frasi o quella più moderna dei video? Dubbi amletici che possiamo aiutare a risolvere pubblicando le ultimissime novità sulle frasi più esilaranti, divertenti e simpatiche e sui 100 migliori video da inviare a chi ritenete di meritarle.

Sono tanti i modi in cui il web può rivelarsi utile in occasione del Natale. Ma è soprattutto sul versante della ricerca delle migliori frasi per fare gli auguri in questo 2016 che riesce a dare il meglio di sé. Non è un'operazione difficile poiché è sufficiente andare orientarsi tra le tante opzioni a disposizione così da individuare quelle più adatte. La scelta deve tenere conto di due indicazioni. La prima è relativa al tono da dare al messaggio di augurio di Buon Natale: meglio tradizionale e religioso oppure simpatico e divertente. La seconda al destinatario della frase tra colleghi di lavoro, amici, familiari e parenti. A ognuno il suo.

100 video divertenti e simpatici per augurare Buon Natale

Se c'è però una tendenza che sta prendendo sempre più piede anche in Italia per per fare i migliori auguri di Buon Natale, è quella dei video. Se non altro perché si tratta di un modo originale e diverso dal solito per sorprendere chi ci sta vicino. E in effetti non mancano i siti web dedicati.

Elfi ballerini

Da alcuni anni a questa parte c'è un sito che sta catturando l'attenzione e attirando utenti di tutto il mondo per fare gli auguri di Buon Natale. Si tratta di elfyourself.com e consente di creare un divertentissimo video inserendo la propria faccia (ma anche quella di amici e parenti) nel corpo di un elfo che si lancia in balli scatenati.

Babbo Natale danzante

Naturalmente non c'è Natale senza Babbo Natale e così lo stesso effetto può essere ricreato con l'uomo con la barba bianca e il vestito rosso più famoso del mondo. Il funzionamento è lo stesso: basta caricare la foto e seguire le poche e banali istruzioni indicate. Il portale a cui collegali per la creazione del filmato e successiva spedizione o condivisione è dancingsantacard.com.

Pinguini, pupazzi di neve, renne e cantanti

per chi vuole lasciare realmente in segno ovvero andare al di là delle classiche immagini natalizie, jibjab.com è certamente in grado di allargare il ventaglio delle possibilità. Non cambia la modalità d'uso e basta seguire le indicazioni passo dopo passo. A proposito, questo sito può essere sfruttato anche al di fuori del periodo di Natale.

Canzoni simpatiche e allegre di Natale

Sulla piattaforma YouTube c'è solo l'imbarazzo della scelta tra i tanti video per fare gli auguri di Buon Natale con un video musicale a tema. Tra i tantissimi tra cui spulciare segnaliamo 4tu, se no altro perché le canzoni sono anche in italiano. Le proposte, in realtà, sono ben più di 100.

Frasi Auguri di Natale

Bisogna dunque capire quale sia la frase di Natale migliore da spedire sulla base del tono da assegnare e dei destinatari del messaggio. Ecco ad esempio, una triplice possibilità, rispettivamente di auguri religiosi, simpatici e originali.