Frasi auguri di Natale 2016 e Ricette di Natale 2016: le più belle 10 frasi e le più sfiziose 10 ricette

AGGIORNAMENTO: C'era una volta un cuoco che cucinava le più buone leccornie per gli ospiti. Svegliaaaa!!! Tocca a te preparare i pranzi e le cene nel periodo natalizio. Non ci sarà nessun cuoco ad aiutarti. Ci proveremo noi con questo articolo dove potrai leggere le dieci ricette più sfiziose di Natale e le dieci frasi più belle da dedicare a chi vuoli veramente bene.

Quale potrebbe essere la frase migliore per augurare buon Natale e buone feste ad amici e parenti, mogli, mariti, fidanzate, fidanzati, compagne? E quali potrebbero essere le migliori ricette, magari anche più originali e sfiziose, da portare in tavola in questi giorni di festa? Si sa, il Natale è la festa attesa da tutti gli italiani pronti a riunirsi numerosi per la cena della Vigilia del 24 e il pranzo di domenica 25. Ci si appresta a trascorrere, in molti casi, ore e ore in cucina per portare i tavola le ricette della tradizione, accompagnate da menù anche originali e diversi. Una diversità che, però, immaginiamo, difficilmente potremo vedere sulle tavole del Sud, rigorosamente legato alla tradizione, soprattutto culinaria, del Natale. Eppure tra le mille ricette esistenti, ci si può solo sbizzarrire.

Auguri natalizi: le 10 frasi più belle

Fantasia che si potrebbe usare anche per comporre le frasi più belle di auguri di buon Natale ai propri cari. Nonostante per alcuni si tratti di una cosa semplicissima armarsi di penna o cellulare per scrivere un augurio ad una persona a cui si vuol bene, per altri è più difficile ed è per dare qualche idea e qualche spunto che di seguito proponiamo un elenco delle 10 frasi, a nostro parere, più belle da dedicare.

‘Buon Natale a tutti quanti, non importa se siamo in tanti, quel che conta e che ci sia amore, serenità e tanto calore’

‘Per queste feste non voglio addobbi colorati per stanze agghindate, ma pensieri felici per tutti i miei amici. Tanti auguri di buon natale 2016’

‘La ricetta giusta del Natale: tanti sorrisi, abbracci e pensieri positivi... questo è tutto quello che ti auguro. Tanti Auguri di buone feste’

‘Lascia che lo spirito del Natale possa accarezzarti la mente, lascia che la gioia del Natale possa toccarti lo spirito e che i miei abbracci possano riempirti di immenso calore. Tanti auguri di buone feste.

‘Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale’

‘La magia di questa notte santa riempie il cuore di desideri e sogni di amore. Il mio augurio per te è che si realizzino tutti. Buone Natale 2016 e feste’

‘Ti auguro di trascorrere questo Natale 2016 e queste feste sempre sereno e superare ogni problema e ogni difficoltà che la vita ti proporrà sempre con il sorriso della forza e del coraggio. Buon feste’

‘Babbo Natale corre in fretta, c’è un angelo che lo aspetta, a breve riceverai un regalo speciale: è il mio augurio di un magico Natale 2016’

‘Lascia che lo spirito del Natale possa accarezzarti la mente, lascia che la gioia del Natale possa toccarti lo spirito, ma soprattutto lascia i miei regali in bella vista in modo che possa trovarli subito senza aprire quelli degli altri. Infinite grazie e tanti auguri di un sereno Natale’

‘Che il percorso della tua vita sia sempre illuminato dal bagliore della speranza e dell'amore. Buon Natale e buone feste

Ricette di natale 2016: le 10 più sfiziose

Come detto a inizio pezzo, le tavole natalizie si preparano ad essere decisamente sommerse dalle leccornie che saranno cucinate in questi giorni. Di seguito proponiamo un elenco delle 10 ricette più sfiziose che si potrebbero portare in tavola in questi giorni di festa.