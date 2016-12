Partite streaming ora subito Roma Chievo, Fiorentina Napoli, Torino Genoa con tre sistemi per vedere live gratis link, Rojadirecta

AGGIORNAMENTO: Non è vero che lo streaming è morto. E' vero che sono stati chiusi giustamente numerosi siti che non avevano i diritti per fare vedere le partite. Ma ci sono almeno ancora tre sistemi con cui lo streaming delle partite tra cui quelle di Torino Genoa, Napoli Fiorentina, Roma Chievo si possono visualizzare.

C'è molta attenzione su questo turno di campionato perché è quello prima della pausa di Natale e di solito riserva molte sorprese. Tutte le gare sono come al solito visibili in diretta streaming, anche oltre Rojadirecta, la piattaforma web che propone il real time di tutti gli eventi sportivi, comprese le gare di Roma, Napoli, Torino, Fiorentina, Milan, senza avere alcuna autorizzazione. Essendo appunto un modo non autorizzato per il live streaming gratis, il rischio è di essere coinvolti in guai giudiziari. In ogni caso, di positivo c'è che rispetto al passato sono decisamente aumentate la possibilità di visione in diretta streaming dei match della Serie A, anche con una migliore qualità audio e video.

Live gratis con link bookmakers

Ci sono comunque diverse strade percorribili per tentare di vedere gli incontri di Roma, Napoli, Torino, Fiorentina, Milan in diretta streaming. Come quella dei siti dei bookmaker. Nulla va dato per certo perché per vedere le gare in diretta live è indispensabile nella maggior parte dei casi disporre di un conto aperto ed essere attivi. Alcuni siti dei bookmaker, poi, non trasmettono il live streaming dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri.

Siti streaming con siti esteri

Si può anche provare a vedere la diretta streaming sui siti dei canali satellitari stranieri. Non è detto che la propongano e il commento - anche delle gare di Roma, Napoli, Torino, Fiorentina, Milan - non è in italiano. In ogni caso e in attesa di una maggiore chiarezza dal punto di vista giudiziario, si tratta di una soluzione legale ovvero senza spam e tentativi di truffa. Tra i Paesi in cui fare un tentativo ci sono la Serbia con RTS, il Suriname con STVS, l'Ucraina con Ukrayina, la Slovenia con Pro Plus, la Svizzera con SRG SSR, il Venezuela con Meridiano Television, la Russia con Match TV, la Spagna con Atresmedia e TV3, la Turchia con TRT, la Slovacchia con RTVS, l'Uzbekistan con UzReport TV, la Svezia con MTG.

Vedere con promozioni Sky e Premium

Dal punto di vista della qualità dell'offerta dello streaming, non c'è dubbio che la migliore proposta arrivi da Premium e Sky. Tuttavia dei tre modi complessivamente previsti, solo una è slegata da contratti. Ma andiamo con ordine. Il pacchetto di Mediaset, limitato alle squadre Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Inter, Milan, Fiorentina e Genoa, passa dal servizio Premium Play, utilizzabile sia via browser e sia via app da smartphone e tablet, PC e Mac, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Il punto di forza è l'assenza di anticipo e del vincolo dei 24 mesi, anche in vista del riparto dei diritti televisivi. Attenzione: chi recede nei primi 12 mesi è soggetto a una penale di 8,34 euro. Per quanto riguarda Sky, lo streaming viene offerta con la piattaforma Now TV, per la cui fruizione non serve alcun abbonamento al canale satellitare. Il costo di una partita è di 9,99 euro, ma c'è la possibilità di acquistare ticket mensili a 19,99 euro o il ticket Squadra nel cuore con cui vedere tutti i match di una sola squadra per l'intera stagione a 99,99 euro. E poi c'è l'app Sky Go, ma solo per abbonati.