Frasi Auguri di Natale 2016, Buone Feste e Buon Anno 2016-2017: le 20 frasi migliori per gli auguri

AGGIORNAMENTO: Sei il solito ritardatario e ancora devi pensare quali frasi inviare come auguri di Natale alle persone a cui sei più legato. E' inutile che adesso ti fai prendere dal panico. Noi lo sapevamo già e per questo abbiamo pubblicato le ultimissime venti frasi migiori, inedite ed esilaranti con le quali augurare Buon Natale buon anno nuovo. Tocca a te prendere spunto.

A pochi giorni dal Santo Natale, insieme ai preparativi che fervono soprattutto per i menù da portare in tavola per la sera della Vigilia del 24 e per il pranzo di domenica 25, sono ancora tantissimi gli italiani che si chiedono cosa scrivere sui bigliettini di auguri di buon Natale o come inviare sentiti auguri di buone feste ad amici, parenti, e colleghi. Sappiamo che esiste una infinità di possibili modi di inviare gli auguri di buon Natale 2016 ma sappiamo anche che molto di quello che si scrive dipende dal destinatario del messaggio.

Auguri natalizi: le 10 migliori frasi

E’ tradizione l’invio di auguri di messaggi di buon Natale in stile prettamente religioso. Nonostante ci si affanni alla ricerca del regalo perfetto e delle parole perfette di auguri di buone feste, non bisognerebbe mai dimenticare che il Santo Natale celebra la nascita di Gesù Bambino e, tenendo sempre a mente questo primario pensieri, sarebbe semplice pensare a frasi di auguri decisamente classici. Ma c’è anche chi si prepara a scrivere, se non lo ha già fatto,. Frasi più originali e simpatiche o sempre romantiche. Vi proponiamo di seguito una serie di idee.

‘Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale. Tanti auguri di buone feste’

‘Nell’attesa della nascita del bambin Gesù ti auguro tanta pace, gioia e serenità’

‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’

‘Vi auguro di vivere questo Natale all'insegna della semplicità, della gioia e della serenità per tutta la nostra famiglia e per il mondo interno. Sereno e felice Natale 2016’

‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’

‘La gioia del Natale è guardarti e capire che il regalo più bello è già arrivato. Buon Natale amore mio’

‘Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’

‘Alla donna della mia vita, tantissimi auguri di Buon Natale che sia felice per entrambe come tutti quelli di questi anni felici trascorsi insieme. Auguri’

‘Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell'animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale e felici feste’

‘Accendiamo i nostri cuori e gioiamo insieme per la nascita di Gesù. Auguri di buon Natale’

Frasi auguri buon anno 2017: le 10 migliori frasi

Esattamente come per gli auguri di buon Natale, anche per gli auguri di buon anno nuovo ai propri cari, sia che si scelga di inviare i messaggi via sms, email, Wahts app, Facebook, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta delle frasi da dedicare, da quelle più sentimentali e tradizionali, condite sempre con un pizzico di romanticismo, a quelle più spiritose e divertenti, capaci di strappare una risata al destinatario. Vediamo di seguito un elenco di frasi di auguri di buon anno 2017 consigliate.