Frasi Auguri di Natale: 10 migliori video e 10 migliori frasi più belli e simpatici

AGGIORNAMENTO: Non perdere altro tempo. Se sei alla ricerca di frasi e video per fare i tuoi auguri di Natale in maniera del tutto originale sei sulla pagina giusta. Scorri l'articolo e troverai le ultimissime dieci frasi migliori e i dieci migliori video che ti permetteranno di lasciare a bocca aperta i destinatari dei tuoi auguri

Siamo nella settimana di Natale e si conseguenza si va alla ricerca dei migliori modi per fare gli auguri. Una frase o un video cambia poco perché, come si ripete in ogni festività, a essere importante è proprio il gesto di attenzione. Attenzione comunque a non combinare pasticci perché il messaggio per il papà deve essere differente da quello spedito al collega di lavoro così come con gli amici è concessa una maggiore licenza in termini di tono simpatico e divertente. Se c'è comunque un segreto (di Pulcinella, peraltro) è quello di consultare il web per trovare le frasi migliori. Non è difficile: basta solo non disperdersi tra le tante possibilità

10 migliori frasi per gli auguri di Natale

Ed ecco allora che abbiamo raccolto in una sola pagina tutte le migliori frasi suddivise per argomento ovvero per il tipo di messaggio da spedire e soprattutto per il destinatario. Più precisamente sono ripartite tra frasi auguri Natale divertenti, famose, originali, religiose, simpatiche, spiritose, per parenti, per amici, per bambini, figlio, figlia, figli, nipoti, per colleghi, colleghi e clienti di lavoro, per fidanzato, per fratelli, sorelle, padre e madre, per marito, per moglie, sposa, per fidanzata e ragazza. Ce ne sono ben più di 100, tutte selezionate e rielaborate, ma proviamo ad anticiparne due, una classica e una originale.

Auguri natalizi classici: Che l'amore di Cristo discenda su di te e sulla tua casa come una benedizione. Custodisci il passato, ama il presente e abbi fiducia nel futuro: Buon Natale a te e a tutte le persone che incontrerai lungo il tuo cammino.

Auguri natalizi originali: In un momento storico così delicato il Natale deve ricordare che l’amore per il prossimo è l’unica arma per combattere il male. Ti auguro di essere inondato dall’amore e di rifletterlo in abbondanza anche sui tuoi parenti ed amici. Sereno Natale.

10 migliori video per il Buon Natale 2016

Sempre piacevole ricevere nella propria casella di posta elettronica o sul proprio cellulare via WhatsApp (ma anche via Facebook) un video personale sul Natale 2016. Uno di quelli simpatici, intendiamoci. E non è così difficile centrare l'obiettivo considerano i tanti siti a disposizione, sempre più nuovi e creativi.

Pinguini, pupazzi di neve e renne

C'è un sito che Natale dopo Natale e festività dopo festività si arricchisce di nuovi video e proposte. Si tratta di jibjab.com e permette di creare video a partire dalle proprie foto. Basta caricare l'immagini e vedere il proprio volto montato sul corpo di pinguini, pupazzi di neve e renne che si lanciano in ballo scatenati. Il divertimento è assicurato

Elfi ballerini

Chi non conosce elfyourself.com per realizzare video personali da inviare via Facebook o WhatsApp? Il funzionamento è simile al sito precedente, con la differenza che il mondo di riferimento è solo quello magico degli elfi. Perfetto, insomma, per il Natale. Un consiglio? Creare video con più personaggi ovvero coinvolgendo parenti, amici e familiari per una danza di gruppo in grado di sorprendere.