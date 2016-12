Roma Chievo streaming live gratis per vedere su siti e link

I numeri dicono Roma. L’ultima gara dell’anno, infatti, di solito sorride ai colori giallorossi in grado di imporsi, dal 2000 fino ad oggi, per tredici volte. Due i pareggi e una sola sconfitta prima di tornare dalle proprie famiglie per trascorrere le festività natalizie. Roma-Chievo confermerà questa tradizione? La partita sarà trasmessa, per la gioia dei tifosi che non hanno un abbonamento oppure che non potranno essere a casa o allo stadio durante il match, in streaming su alcuni siti che più tardi vi indicheremo. Il Chievo però non ci sta a recitare la parte della vittima predestinata, anche perché la squadra allenata da Maran sta attraversando un buon momento confermato dai dieci punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato.

Roma-Chievo gratis live la riscossa giallorossa

L’ultima sconfitta dei clivensi risale al mese di novembre quando i veronesi vennero sconfitti dal Torino di Mihajlovic. Da allora i gialloblù non hanno più conosciuto la parola sconfitta. A testimoniarlo anche il decimo posto occupato in classifica, una posizione meritata che alla vigilia pochi sarebbero stati disposti a concedere. Sarà quindi interessante seguire gratis live la riscossa giallorossa necessaria ed attesa dai tifosi dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juventus nel match tra la prima e la seconda della classe. I veronesi, squadra scorbutica soprattutto quando gioca fuori dalle mura amiche, sono però determinati a fare uno sgambetto ai romanisti. Fatta eccezione per l’assenza di Gobbi e Gamberini, entrambi infortunati, mister Maran potrà contare sull’intera rosa e potrà schierare la formazione migliore. In difesa, ad affiancare Dainelli al centro ci sarà una vecchia conoscenza della Roma, l’argentino Spolli che non ha incantato nei sei mesi di permanenza a Trigoria. Sulle fasce Frey e Cacciatore proveranno ad arginare la spinta di Perotti e Salah. Un compito non facile, ma i due calciatori clivensi hanno esperienza da vendere. In attacco confermata la coppia Pellissier-Meggiorini. Maran spera che lo stato di grazia in cui versano i due attaccanti continui anche nei novanta minuti sulle sponde del Tevere.

Roma-Chievo vedere il confronto tra i due veterani

Sarà interessante, tra i tanti spunti che offre Roma-Chievo, vedere il confronto tra i due veterani. Francesco Totti da un lato e Sergio Pellissier, fresco della centunesima marcatura in maglia gialloblù che ha già dato quattro dispiaceri alla Magica. Dubbi sulla possibilità che Totti recuperi in tempo dall’influenza. Ma il capitano sta forzando i ritmi per rientrare proprio contro una delle sue vittime preferite. Al Chievo, infatti, il Pupone ha già segnato nove reti in carriera. La buona notizia per Spalletti è quella di avere recuperato all’ultim’ora di Edin Dzeko, a secco da tre gare. Il bosniaco avrà quindi la possibilità di sbloccarsi proprio contro i veronesi.

Roma-Chievo, quali siti streaming migliori e legali

