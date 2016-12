Roma Chievo streaming: come vedere live gratis e quando in diretta tv la partita

La domanda che si stanno ponendo i tifosi della Roma e del Chievo è se Roma-Chievo sarà trasmessa in streaming. Se avete la pazienza di scorrere questo articolo fino in fondo alla pagina potrete trovare qualche utile suggerimento su quando e come vedere la partita in diretta tv gratis. Esistono infatti dei siti, soprattutto stranieri, che trasmetteranno la sfida in maniera del tutto legale. E noi vi daremo qualche consiglio utile per scegliere i siti migliori.

Roma-Chievo, diretta per una sfida difficile

I giallorossi di Spalletti non hanno alternative alla vittoria. Ma il Chievo è il cliente più scomodo che poteva presentarsi al cospetto della Roma. Roma-Chievo, che verrà trasmessa anche in streaming in diretta, sarà una sfida difficile per entrambe le formazioni. Continuare ad inseguire i bianconeri è la maniera ideale per tenere a bada le inseguitrici. Questo è il succo del discorso alla squadra che Spalletti ha utilizzato per rincuorare la squadra dopo la sconfitta di sabato scorso e per riprendere subito il filo di un discorso che rischia di interrompersi dopo la delusione di Torino. E invece l’obiettivo deve essere lo stesso. Lottare fino alla fine per il traguardo massimo. Poi si vedrà. E non potrà essere il Chievo di Maran, squadra comunque temibile che arriva a Roma portandosi la striscia positiva di risultati che ha aumentato morale e convinzione dei clivensi, a costituire l’ostacolo sulla strada tracciata dal tecnico toscano.

Roma-Chievo vedere la reazione giallorossa

Vedere la reazione giallorossa. Per questo i tifosi attendono con trepidazione una partita che verrà trasmessa anche in streaming in diretta. Spalletti dovrà fare i conti con l’emergenza che è piovuta addosso ai giallorossi come una maledizione. Dopo la sfida alla Juve, infatti, l’infermeria giallorossa, che a dire il vero vuota non è mai stata quest’anno, si è riempita nuovamente fino all’inverosimile. Manolas ha paga l’infortunio dello Stadium. De Rossi è alle prese con il solito fastidio al polpaccio destro che ne mina l’efficienza fisica e rischia di tenerlo fuori dalla partita. Lo stesso Francesco Totti che è un vero e proprio talismano, oltre che il capitano e calciatore dalla classe infinita, è ancora in dubbio perché non ha superato al cento per cento i postumi dell’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. Virus che ha colpito anche Dzeko, il gigante bosniaco che voleva scendere in campo per cancellare lo zero alla casella reti segnate nelle ultime tre partite. Pronto El Sharaawy che dovrebbe completare il tridente d’attacco insieme a Salah e Perotti. Il Chievo non potrà schierare Gobbi, ancora infortunato, ma punterà sul tandem d’attacco Pellissier-Meggiorini.

Roma-Chievo gratis in streaming, le previsioni dicono Roma

Ed eccoci finalmente giunti al momento in cui vi elenchiamo i siti dove poter vedere gratis in streaming Chievo-Roma. Le previsioni dicono Roma. A giocare a vantaggio dei giallorossi, al di là degli aspetti tecnici e tattici, anche il fattore campo. Fino a questo momento la Lupa ha vinto tutte le partite tra le mura amiche e i ragazzi di Spalletti sono determinati a battere un altro record: quello delle vittorie consecutive in campionato in casa che dura dal 1930. Un obiettivo che fa pendere leggermente la bilancia a favore dei padroni di casa. Per vedere gratis in streaming Roma-Chievo ecco alcuni siti stranieri che hanno acquistato legalmente i diritti nelle loro nazioni e mettono a disposizione online sui propri portali le sfide senza nessun blocco geografico. RSI, La2, RTL, ORF Armenia TV, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Austria. Per chi vuole il massimo della qualità audio e video ci sono sempre Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Anche per i non abbonati la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni. Anche i siti web dei bookmakers potrebbero trasmettere la partita.