Roma Chievo streaming live gratis siti web, link per vedere

AGGIORNAMENTO: Dalle previsioni agli stati d'animo, dagli undici possibili titolare agli indisponibili e a tutte le voci che accompagnano questa nuova sfida. Una visione completa con insieme lo streaming per vedere Roma Chievo.

A scuotere la vigilia di Roma-Chievo ci hanno pensato le parole di Luciano Spalletti, rilasciate in un’intervista a France Football hanno lasciato il segno nel cuore dei tifosi giallorossi, che potranno seguire la partita in streaming su alcuni siti web. E su dove e come vedere un match che si annuncia equilibrato e ricco di emozioni, daremo qualche indicazione più precisa in fondo a questo articolo. Il tecnico toscano ha dichiarato, senza mezze misure, che potrebbe lasciare Trigoria nel caso in cui quest’anno la Roma non riuscisse a vincere nulla.

Roma-Chievo dove vedere una partita difficile per le due squadre

L’ultima gara prima della sosta per le festività natalizie non sarà una passeggiata. Sono tanti i tifosi e gli amanti del calcio in generale che vogliono vedere una partita difficile per le due squadre per capire come gli allenatori avranno deciso di impostare il match. Qualche difficoltà in più certamente riguarderà proprio Luciano Spalletti. La sua Roma è uscita alquanto malconcia dal big match contro la Juventus. Manolas, uscito dal campo prematuramente a causa della lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, non sarà della partita. Come in forse sono da considerare anche De Rossi, alle prese con il solito fastidio al polpaccio con cui è costretto a convivere da diverso tempo, Totti ancora influenzato e lo stesso Dzeko. L’attaccante bosniaco vorrebbe scendere in campo a tutti i costi per cancellare le tre partite consecutive nelle quali non è riuscito a segnare, ma probabilmente dovrà arrendersi allo stesso virus influenzale, abbastanza violento, che ha colpito il capitano impedendogli di scendere in campo nella sfida contro i bianconeri. Nainggolan dovrebbe invece farcela a scendere in campo visto che gli esami non hanno evidenziato particolari lesioni, ma solo un affaticamento muscolare per un guerriero che non si risparmia mai.

Roma-Chievo gratis live la sfida per continuare a inseguire la Juve

Contro il Chievo bisognerà vincere. Lo sa bene la Roma, lo sa bene Spalletti. La partita, che verrà trasmessa gratis live in streaming e più in basso vi daremo qualche utile suggerimento su come scegliere i siti migliori e pienamente legali, dovrà essere vinta per continuare ad inseguire la Juve capolista. Ma l’emergenza giallarossa non si ferma ai casi già descritti. Anche Paredes, fermo per una distorsione alla caviglia da venti giorni si alterna tra campo e palestra e non sa ancora se potrà essere abile ed arruolabile alla corte di Spalletti. In caso negativo il tecnico potrebbe riproporre dal primo minuto Gerson, brasiliano classe ’97 che affiancherebbe sulla mediana Strootman. Il Chievo, sornione, potrebbe approfittare di questa situazione per fare il colpaccio utile a mantenere le posizioni di centro classifica e puntare, perché no?, a qualcosa di più che a una tranquilla salvezza. Lo dimostra la scelta di Maran di svolgere gli allenamenti della vigilia a porte chiuse a Veronello. Quello che filtra è che il tecnico dovrebbe dare ancora fiducia a Meggiorini e Pellissier in attacco sperando che la loro vena realizzativa si confermi ancora una volta.

Roma-Chievo ecco i siti web migliori per non perdersi la sfida

Insomma, gli ingredienti per fare di Roma-Chievo una partita dai mille spunti di interesse ci sono tutti. Adesso è arrivato il momento di indicare i siti migliori per non perdersi la sfida anche in streaming. Si tratta di siti stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite di Serie A, garantiscono che tutto si svolga nel pieno della legalità e, inoltre, la qualità audio video. Si tratta di Armenia TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, La2, RTL. Per chi volesse invece una qualità ancora maggiore e la telecronaca in italiano ci sono le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Interessante è anche l’offerta di Nowtv che mette a disposizione un pacchetto di prova gratuito, valido per 14 giorni. Da tenere in considerazione anche i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere l’evento in streaming.