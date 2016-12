Partite streaming adesso Roma Chievo da vedere live gratis su siti streaming, link, Rojadirecta

La Roma deve cancellare la sconfitta contro la Juventus che, comunque, non ha ridimensionato le ambizioni giallorosse. Il Chievo, formazione sempre ostica, vuole dare continuità ai risultati positivi delle ultime giornate, dopo aver attraversato una fase di appannamento. Roma-Chievo, visibile per chi non ha un abbonamento oppure non potrà godersi l’evento comodamente seduto sulla poltrona davanti a un televisore, anche in streaming su siti web. Dove e come vedere il match lo troverete più in basso leggendo l’articolo.

Roma-Chievo link dove vedere un match delicato per i giallorossi

La Roma è chiamata a battere il Chievo. E su questo non ci sono dubbi. Per una serie di motivi. Ma allo stesso tempo per i giallorossi non sarà facile avere ragione di una squadra ostica e ben organizzata come quella di Maran. Se avrete la pazienza di leggere l’articolo fino in fondo troverete qualche utile indicazione sui link dove vedere un match delicato per i giallorossi. La squadra di Spalletti ha l’opportunità, incamerando i tre punti in classifica, di battere un record che vige dal 1930, quello rappresentato dalle tredici vittorie consecutive ottenute in casa in partite di campionato. E poi c’è ancora la rabbia per la sconfitta di Torino contro la Juventus che, se non ha ridimensionato le ambizioni della Lupa, di certo è stato un duro colpo per il morale della truppa di Spalletti. Tornare a vincere è un imperativo categorico, ma forse, i clivensi sono il cliente più scomodo per raggiungere questo scopo. Una squadra ruvida, soprattutto in trasferta, messa bene in campo da un tecnico attento e preparato come Maran. Che cercherà di non interrompere la striscia positiva di risultati utili delle ultime settimane.

Roma-Chievo vedere gratis live, l’emergenza giallorossa

Spalletti non avrà un compito facile. Il tecnico toscano dovrà fare i conti con l’emergenza giallorossa aggravata dall’infortunio di Manolas, uscito anzitempo dal campo nella sfida contro la Juventus e la probabile assenza di De Rossi alle prese ancora con l’infortunio al polpaccio e di Nainggolan che però potrebbe essere schierato nel centrocampo giallorosso visto che l’entità della botta al polpaccio destro rimediata nella sfida ai campioni d’Italia. Una gara che sarà possibile vedere gratis live anche in streaming. In forse anche il capitano Francesco Totti per i postumi della brutta influenza che lo ha costretto a saltare anche il big match dello Stadium. In difesa, quindi, spazio a Vermaelen che prenderà il posto del greco al centro della difesa giallorossa con lo spostamento di Fazio sul centrodestra, e al probabile esordio stagionale per Mario Rui sulla fascia sinistra. La catena di destra invece sarà competenza di Rudiger che parte con un leggero vantaggio nelle preferenze del tecnico di Certaldo sul compagno di reparto Bruno Peres. Un’altra assenza pesante potrebbe essere quella dell’ariete bosniaco Dzeko il cui apporto quest’anno è stato sempre determinante, anche se nelle ultime tre giornate di campionato è rimasto a secco e adesso è stato vittima anch’egli di un virus influenzale. A scaldare i motori c’è già il faraone El Sharaawy che sarà il perno sinistro nel tridente d’attacco con Perotti falso nueve e Salah sulla corsia destra. Maran invece non avrà di che preoccuparsi. Gobbi sarà l’unico calciatore che non si aggregherà al gruppo. A guidare le speranze gialloblù il tandem d’attacco Pellissier-Meggiorini.

Roma-Chievo i siti web migliori per godersi lo spettacolo

Finalmente possiamo indicarvi i siti web migliori per godersi lo spettacolo. Si tratta di siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le gare della Serie A e che garantiscono, oltre alla qualità audio e video, anche un profilo di legalità. Non consigliamo Rojadirecta che spesso non è visibile e non offre le necessarie garanzie legali. Inoltre spesso si possono contrarre virus e trojan, oltre che essere bombardati da pubblicità ingannevoli. Eccone alcuni che potrete consultare sperando di poter trovare in streaming Roma-Chievo. Si tratta di Armenia TV, RSI, La2, RTL, Sky Deutschland, Czech TV, ORF, Sky Austria. Non bisogna dimenticare che anche Sky e Mediaset Premium mettono a disposizione le loro piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Una soluzione ideale per gli abbonati e per chi cerca una qualità massima. Come ideale, stavolta per chi un abbonamento non ce l’ha, appare l’offerta di Nowtv che mette a disposizione gratuitamente la propria piattaforma per 14 giorni.