Fiorentina Napoli streaming live gratis. Dove vedere

Sarà possibile seguire Fiorentina-Napoli in streaming su siti e televisione? Una domanda che sta accomunando sia i tifosi azzurri che quelli viola, ma più in generale gli appassionati di calcio che non vorrebbero perdersi, per nessuna ragione al mondo, una partita che, stando alle aspettative della vigilia, dovrebbe rappresentare un concentrato di spettacolo e di intrecci agonistici niente male. E la risposta la troverete leggendo fino in fondo questo articolo.

Fiorentina-Napoli, gratis live uno spot per il calcio

E allora pronti a vedere gratis live uno spot per il calcio come sicuramente potrà essere Fiorentina-Napoli è un modo come un altro per riconciliarsi con uno sport che spesso non riesce a tenere alto il prestigio che gli deriva, non solo in Italia, ma anche in diversi altri paesi del Mondo, dall’essere lo sport più amato dal pubblico. L’anno scorso, soprattutto nella gara di andata queste due squadre disputarono una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista. Dello spettacolo, del ritmo, dell’agonismo. Non può essere considerata una sorpresa se si pensa che i due allenatori hanno sempre evidenziato un gusto per il bel gioco che spesso altrove latita. Ma se durante la stagione scorsa, almeno per lunghi tratti, Fiorentina e Napoli sono state indicate all’unanimità come le due compagini che esprimevano il miglior calcio della Serie A, quest’anno le cose sono un po’ cambiate. La Viola, forse anche a causa del rapporto deteriorato e che appare ormai non più recuperabile tra la dirigenza e Paulo Sousa, non è ancora riuscita ad esprimersi a quei livelli anche se ha dimostrato, a sprazzi d’accordo, di poterlo ancora fare. Gli azzurri di Sarri, invece, erano partiti alla grande, riuscendo a scacciare il fantasma di un certo signor Higuain. Poi l’infortunio di Milik, quello di Albiol che è passato troppo sotto silenzio ma che ha avuto ripercussioni abbastanza serie sulle certezze difensive azzurre, insieme ad errori grossolani commessi dai singoli, avevano interrotto una marcia trionfale. Ripresa contro l’Inter e continuata con Benfica, Cagliari e Torino con un crescendo anche delle prestazioni e con un Mertens formato Maradona.

Fiorentina-Napoli vedere quali saranno le scelte degli allenatori

Curioso allora vedere quali saranno le scelte degli allenatori. Sarri ripartirà senza dubbi dal cosiddetto tridente leggero e da quel Dries Mertens che sta facendo letteralmente impazzire le difese delle avversarie di turno che, come ha avuto modo di dichiarare lo stesso Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta del suo Torino proprio col Napoli, non riescono attualmente lo strapotere anche fisico degli azzurri. Callejon sulla destra ed Insigne sulla sinistra completeranno il reparto. Nell’undici che scenderà in campo dal primo minuto il tecnico toscano apporterà qualche modifica al centrocampo dove troveranno spazio a Diawara e Zielinsky al posto rispettivamente di Jorginho ed Allan. In difesa confermato Chiriches che farà coppia con Albiol al centro della difesa. Ghoulam e Hysaj sulle fasce contribuiranno a fare da schermo a Reina. Paulo Sousa ha un unico rimpianto. Quello di non poter schierare Borja Valero che ancora non ha superato i problemi fisici che lo attanagliano dall’ultima trasferta di Europa League contro il Qarabag. Rientrano invece dalla squalifica Badelj e Salcedo che verranno prontamente impiegati dal tecnico portoghese. Mentre Ilicic lascerà spazio a Zarate che ha dimostrato di essere in palla. Tello sarà sostituito da Chiesa.

Fiorentina-Napoli ecco i siti streaming da tenere d’occhio

Giunti alla fine di quest’articolo ecco che manteniamo la nostra promessa. Quali sono i siti da tenere d’occhio per vedere gratis in streaming Fiorentina-Napoli? Quelli che vi consigliamo vi consentiranno di non avere alcun problema di natura legale perché si tratta di siti che hanno acquistato i diritti nelle loro nazioni e di buona qualità. Armenia TV,Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL, ORF. Per chi è alla ricerca invece della massima qualità audio e video ci sono Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Per i non abbonati segnaliamo Nowtv che offre gratis per 14 giorni la possibilità di provare la sua piattaforma streaming. Da non sottovalutare neppure per lo streaming gratis di Fiorentina-Napoli che potrebbe essere trasmesso anche dai siti web dei bookmakers che da poco hanno iniziato a trasmettere alcune partite.