Fiorentina Napoli streaming: come vedere e quando gratis live la partita in diretta tv

Molti tifosi si sono chiesti se sarà possibile vedere Fiorentina-Napoli in streaming e quando e come vedere la partita in diretta gratis. Curiosità comprensibile visto che ci troviamo al cospetto della gara più importante dell’ultima giornata del campionato di Serie A prima della sosta natalizia. Se leggerete fino in fondo quest’articolo troverete sicuramente qualche risposta che potrà interessarvi.

Fiorentina-Napoli diretta, azzurri a caccia della Roma

Le ultime settimane per il Napoli sono state trascorse all’insegna della rincorsa. I due mesi trascorsi a barcamenarsi tra l’addio di Higuain, l’infortunio a Milik e la sfortuna che insieme agli errori dei singoli, hanno rovinato prestazioni e risultati altrimenti accettabili, avevano gettato i partenopei in un limbo dal quale era difficile uscire. L vittorie con Inter, Benfica, Cagliari e Torino hanno cambiato nettamente l’orizzonte del Napoli, con gli azzurri a caccia della Roma seconda e ora distante solo un punticino. Merito di Sarri che è riuscito a resistere alle polemiche di una piazza calda e passionale come quella di Napoli e della squadra che ha saputo fare quadrato intorno al tecnico toscano facendo passare la tempesta e tornando più in palla che mai. Fiorentina-Napoli, partita che sarà possibile vedere anche in diretta streaming (più giù vi daremo anche qualche indicazione più precisa in merito), è praticamente la sfida tra una squadra che deve vincere per provare a fare uno scatto in avanti verso posizioni di vertice più adeguate al blasone della società e ai valori tecnici di una squadra che seppure non sta confermando il gioco spettacolare mostrato per lunghi tratti della scorsa stagione, annovera talenti di prim’ordine in organico. E chi, in questo caso gli azzurri, invece quelle posizioni le ha riconquistate con un colpo di reni da fare invidia anche al portiere più forte del mondo e che adesso ha tutta la voglia di consolidarle e anzi puntare ancora più in alto.

Vedere Fiorentina-Napoli, le scelte dei due allenatori

Sarà interessante vedere Fiorentina-Napoli anche per giudicare le scelte dei due allenatori. Sousa dovrà rinunciare ancora a Borja Valero anche se recupererà due pedine molto importanti come Badelj e Salcedo che hanno scontato la squalifica. Per il resto le chiavi dell’attacco dovrebbero rimanere saldamente nelle mani di Kalinic. A sostenerlo non più Ilicic, apparso nelle ultime uscite la brutta copia del calciatore che tutti conoscono, ma Zarate fresco di gol della bandiera all’Olimpico e Chiesa che probabilmente rimpiazzerà un Tello non in ottime condizioni fisiche. Sarri punterà sul solito modulo anche se cambierà qualche interprete per concedergli un po’ di riposo. È quello che farà con Jorginho che lascerà spazio al talentino Diawara e con Allan il cui posto verrà occupato da un altro ragazzo terribile che risponde al nome di Piotr Zielinski. Per il resto via libera al tridente cosiddetto leggero che poi abbiamo scoperto non essere così leggero e una difesa con Chiriches e non Maksimovic a fare da spalla al centro della difesa ad Albiol. Vedremo quale allenatore avrà avuto ragione al termine di questi novanta minuti di gioco.

Fiorentina-Napoli gratis, appuntamento molto importante

Se non già decisivo, Fiorentina Napoli è un appuntamento molto importante. Per il morale e per la classifica. Una partita da non perdere, quindi, che potrete seguire anche gratis in streaming provando a connettervi con questi siti stranieri che offrono la possibilità, in maniera del tutto legale visto che hanno comprato i diritti delle partite del campionato italiano di calcio, di seguire in diretta alcune partite. Si tratta di Sky Deutschland, Czech TV, Armenia TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro. Per quelli che pretendono il massimo della qualità audio e video basta andare su Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Per i non abbonati interessante la soluzione di Nowtv che si può provare anche gratis per 14 giorni. Non sono da dimenticare neppure per lo streaming gratis di Fiorentina-Napoli anche i siti web dei bookmakers.