Fiorentina-Napoli streaming gratis live. Vedere su link migliori

Fiorentina-Napoli è senza dubbio la partita di maggior fascino dell’ultima giornata della Serie A prima della pausa natalizia. Una sfida che ha acceso sempre grandi aspettative e che l’anno scorso era considerata una sorta di bignami del bel gioco viso che per larghi tratti della stagioni erano considerate a ragione le due squadre che offrivano lo spettacolo migliore anche dal punto di vista estetico. Una gara che si potrà vedere anche in streaming quando e come lo spiegheremo più avanti nell’articolo.

Fiorentina-Napoli siti web viola a caccia del riscatto

Non sarà facile per il Napoli, che pur viene da una serie di vittorie roboanti ottenute con prestazioni altrettanto positive che hanno di colpo silenziato i critici di Sarri e degli azzurri, affrontare i viola a caccia del riscatto. La squadra di Paulo Sousa quest’anno non ha ancora trovato i giusti equilibri e navigando a vista si trova in una zona anonima della classifica dalla quale il tecnico portoghese non riesce a tirarsi fuori. Fiorentina-Napoli, partita che sarà trasmessa anche streaming su alcuni siti web che troverete nel prosieguo di quest’articolo, sarà quindi l’occasione giusta per i toscani di dare una svolta decisa alla stagione. La sconfitta contro la Lazio resta ancora una ferita aperta. I rientri di Badelj e Salcedo faranno certamente tornare il sorriso sul volto contrariato di Paulo Sousa che sembra intenzionato, ovviamente, a concedere la massima fiducia a Mauro Zarate che dovrebbe insidiare il posto di Ilicic come partner di Kalinic, confermatissimo invece al centro dell’attacco viola. Anche Tello, che non sta attraversando un momento di forma molto positivo e non ha incantato nemmeno contro i biancocelesti, rischia di dover cedere il suo posto a Chiesa. Mentre Borja Valero non ce la farà a recuperare e non potrà essere schierato nemmeno a gara iniziata. Sarri invece ha pochi dubbi. Chiriches, fresco anche di marcatura contro il Torino, dovrebbe essere ancora preferito a Maksimovic a far coppia con Albiol vista l’assenza forzata per infortunio di Koulibaly. Diawara e Zielinsky al posto di Jorginho ed Allan dovrebbero essere le altre novità nell’undici titolare che scenderà in campo. Scontata la conferma del tridente d’attacco leggero con Insigne, il superbo Mertens di questo periodo e Callejon. Il Napoli non può accusare alcuna battuta d’arresto. Appena conquistato il terzo posto ai danni del Milan e a una sola lunghezza dalla Roma seconda non sono concesse distrazioni. Ora che gli azzurri hanno trovato l’equilibrio anche in zona gol, e che equilibrio, sarebbe un peccato sprecare con una sconfitta il tanto lavoro svolto per recuperare il terreno perduto in quel mese e mezzo di follia.

Fiorentina-Napoli, vedere un match spettacolare

Ecco spiegate le motivazioni che consentiranno a tifosi ed appassionati di calcio di vedere un match spettacolare. E sarà possibile farlo, come dicevamo poc’anzi, anche attraverso siti che trasmetteranno la sfida in streaming. Si tratta di siti che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di calcio italiano e quindi garantiscono la legalità e anche la buona qualità audio e video. Stiamo parlando di Czech TV, Sky Austria, Armenia TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, RSI La2, ORF, RTL. Per chi invece non accontenta, ma è alla ricerca di una qualità ancora maggiore, ricordiamo che esistono anche Skg Go e Mediaset Play che sono le piattaforme streaming rispettivamente di Sky e Mediaset Premium. Segnaliamo, infine, l’offerta messa in campo da Nowtv che garantisce la visione delle partite sulla propria piattaforma in maniera totalmente gratuita per i primi 14 giorni. Un’alternativa che potrebbe consigliabile soprattutto a chi non ha un abbonamento.