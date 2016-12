Fiorentina Napoli ora al via in streaming da vedere su siti web, link, Rojadirecta live gratis

Chi ama il calcio non potrà perdersi di certo Fiorentina-Napoli, solitamente uno spot per il bel gioco vista la filosofia che anima i due allenatori. E per la gioia degli appassionati la partita si potrà vedere anche in streaming su link, siti web, valide alternative a Sky e Mediaset Premium. Leggendo l’articolo troverete qualche utile istruzione sul modo più semplice, sicuro e legale per ottenere i risultati migliori. Fiorentina-Napoli rappresenta la partita più importante dell’ultima giornata di Serie A prima della pausa natalizia.

Fiorentina-Napoli link utili, come arrivano le squadre

Per conoscere i link utili a seguire in streaming la sfida dell’Artemio Franchi basterà avere ancora un po’ di pazienza. Adesso è bene concentrarsi sul come arrivano le squadre a quest’appuntamento. La sconfitta contro la Lazio ha confermato la tendenza di quest’anno per la Fiorentina. La mancanza di continuità sta vanificando quel che di buono i viola hanno comunque fatto vedere. E così dopo la vittoria contro il Palermo, la sconfitta con il Genoa nel recupero della gara sospesa per il maltempo e la nuova affermazione contro il Sassuolo la scorsa settimana ecco il ko contro i biancocelesti. Un ruolino di marcia balbettante che Sousa vorrebbe cancellare contro il Napoli in un test che vale tantissimo anche per il morale della sua squadra. I rientri di Badelj e Salcedo, la cui assenza ha pesato e non poco nell’economia del gioco dei toscani, vanno nella direzione giusta anche se l’assenza di Borja Valero in cabina di regia si farà sentire eccome. Le chiavi dell’attacco saranno probabilmente affidate a Zarate che ha segnato il gol della bandiera domenica scorsa e partirà probabilmente titolare viste le prestazioni alquanto deludenti di Ilicic. Anche Tello rischia seriamente la maglia di titolare a vantaggio del più brioso, almeno in questa fase, Chiesa. Il Napoli, che sembra avere trovato l’equilibrio giusto dopo la perdita di Milik, scenderà in campo con alcune novità dettate più dalla voglia di Sarri di sfruttare al massimo il potenziale della sua rosa che da ragioni puramente tecniche o tattiche. Le incertezze nella fase offensiva sono ormai un lontano ricordo visto che questo Napoli si è dimostrato più prolifico della squadra che l’anno scorso aveva in rosa un certo signor Higuain. Se il tridente leggero offensivo è intoccabile (Insigne, Callejon e il nuovo re di Napoli Mertens partiranno senza dubbio dal primo minuto), qualche aggiustamento verrà probabilmente fatto a centrocampo dove il gioiellino Diawara dovrebbe far respirare Jorginho mentre Zielinsky sembra avere superato nelle gerarchie sarriane Allan. In difesa ancora spazio per Chiriches che contro il Torino ha coronato la sua ottima prestazione addirittura con un gol che sarà il centrale a fianco di Albiol. Sulle fasce il solito tandem Ghoulam a sinistra e Hysaj a destra.

Fiorentina-Napoli, vedere calcio champagne

Almeno durante lo scorso campionato vedere Fiorentina-Napoli equivaleva a vedere calcio champagne. Da più parti queste formazioni erano accreditate, a ragione, come quelle che esprimevano il gioco migliore, più armonioso di tutta la Serie A. Ecco perché è consigliabile vedere anche in streaming questa partita. Se la Fiorentina quest’anno assomiglia solo in parte a quella macchina perfetta che aveva saputo incantare, almeno nella prima parte della scorsa stagione, ecco che la sfida al Napoli, in caso di vittoria dei viola, potrebbe far riguadagnare quelle convinzioni utili a scrollarsi di dosso il torpore che ha permeato le performances dei toscani fino a questo momento. Perdere anche contro il Napoli metterebbe invece Paulo Sousa in una posizione alquanto scomoda perché sarebbe poi abbastanza difficile, per non dire impossibile, per i viola ambire nuovamente a posizioni di alta classifica.

Fiorentina-Napoli, ecco i siti web per godersi lo spettacolo

I siti web per godersi lo spettacolo in streaming sono tanti. Rojadirecta è uno dei più famosi, anche se noi lo sconsigliamo prima di tutto perché non è sempre visibile e poi perché non fornisce le necessarie garanzie dal punto di vista legale. Inoltre espone anche al rischio di pubblicità ingannevoli, trojan, virus. Meglio provare con Armenia TV, RSI La2, Sky Deutschland, Czech TV, RTL, Sky Austria, ORF Arena Sport del Montenegro, siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti della Serie A e che quindi trasmettono in maniera legale le partite. Per i tifosi che vogliono il massimo della qualità audio e video, e che hanno un abbonamento, ci sono Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Per i non abbonati la soluzione migliore appare quella offerta da Nowtv, che si può provare anche gratis per 14 giorni. Da segnalare anche che lo streaming gratis di Fiorentina-Napoli potrebbe essere trasmesso anche dai siti web dei bookmakers che da poco hanno inziato a trasmettere alcune partite, soprattutto estere.