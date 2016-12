Torino Genoa streaming. Vedere live gratis

AGGIORNAMENTO: Il Torino sta avendo un periodo di più bassi che alti, mentre il Genoa esattamente l'opposto, ma sembra appena uscito da qualche problema di troppo. Non è certo una sfida semplice.

AGGIORNAMENTO: Una presentazione completa di Torino-Genoa non solo lo streaming gratis live e dove si può vedere ma i probabili undici in campo, gli assenti, gli squalificati e le previsioni.

Torino-Genoa mette difronte due squadre uscite con le ossa rotte dall’ultima giornata di campionato. Ma se i granata che hanno perso la terza partita consecutiva contro una squadra del calibro del Napoli hanno qualche attenuante, pesante e senza alibi è stato il ko interno dei rossoblù guidati da Juric contro il Palermo, subito in rimonta. Sarà interessante vedere, quindi, anche in streaming (in seguito spiegheremo come fare), come le due formazioni affronteranno un match delicato. Sia Mihajlovic che Juric comunque godono della fiducia delle rispettive società e delle piazze anche se un altro passo falso potrebbe incrinare questi equilibri.

Torino-Genoa gratis, granata in formazione tipo

Il caso Ljajic, fortemente criticato dal tecnico serbo per le prestazioni scialbe delle ultime uscite, sembra essere rientrato. Mihajlovic ha strigliato tutta la squadra che forse è andata incontro a un periodo di rilassamento dopo il mese e mezzo vissuto ad altissimi livelli, ha deciso di concedere un’altra chance al calciatore già in forza alla Roma. Quindi, a meno di decisioni dell’ultim’ora il tecnico serbo presenterà la formazione tipo con Iago Falque e proprio il calciatore serbo a supporto di Belotti che resta l’unica certezza di questa squadra. Il Gallo è andato in rete sia nel derby con al Juventus che nella disastrosa trasferta partenopea agganciando in vetta alla classifica cannonieri un certo Dzeko e il capitano dell’Inter Mauro Icardi.

Torino-Genoa vedere la risposta dei liguri al ko con il Palermo

Il Genoa dovrà fare a meno dell’estremo difensore Perin e di Rigoni entrambi squalificati e quindi indisponibili. Sarà importante vedere la risposta dei liguri al ko con il Palermo. Alle assenza di Pavoletti e Rincon, che sono in procinto di lasciare la Lanterna con destinazione rispettivamente Napoli e Roma si aggiunge quella di Veloso vero e proprio faro del centrocampo. La lesione di secondo grado alla coscia lo terrà ai box fino agli inizi di febbraio. Un’altra dura mazzata per i rossoblù che non possono perdere certo altro terreno per non rischiare di trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Una condizione a cui il Grifone ormai non è più abituato dopo gli anni di Gasperini. In attacco fiducia al Cholito Simeone, già sei gol in quindici presenze, in grande spolvero che proverà a infastidire anche la difesa granata.

Torino-Genoa quali i link streaming migliori

Per i tifosi, soprattutto per quelli che non potranno essere allo stadio e non anno un abbonamento c’è una buona notizia. Torino-Genoa si potrà vedere anche in streaming. Ecco i siti e i link streaming migliori che consigliamo per la visione. Siti che garantiscono una buona qualità e soprattutto nessun problema di natura legale, almeno fino a quando non ci sarà una decisione chiara e condivisa in merito per regolare questa materia a livello europeo, visto che hanno acquistato i diritti del campionato italiano all’estero e sono: Armenia TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, RSI La2, RTL, ORF Sky Austria. Per chi volesse invece una qualità ancora maggiore, e disponesse di un abbonamento, ecco le piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può approfittare della promozione gratuita, anche per 14 giorni, di Nowtv che mette a disposizione la sua piattaforma per gustarsi le partite di Serie A. Da tenere infine in considerazione anche i siti dei bookmakers che, da qualche tempo a questa parte trasmettono anche in Italia alcune partite in streaming.