Palermo Pescara streaming live gratis diretta. Vedere

Palermo-Pescara è una sfida da dentro o fuori anche se siamo ancora a dicembre. Una sfida dai contenuti agonistici elevatissimi che sarà trasmessa in streaming su siti web stranieri in maniera del tutto legale. Se avrete la pazienza di leggere l’articolo fino in fondo troverete anche alcune dritte su dove e come vedere gratuitamente un match che probabilmente avrà il potere di indicare già a dicembre, la prima favorita per la retrocessione.

Palermo-Pescara, vedere il match tra l’ultima e la penultima

L’avvento di Corini sulla panchina rosanero ha già portato una grande novità. È vero che vedere Palermo-Pescara equivale a vedere il match tra l’ultima e la penultima della classe. Ma i valori si sono ribaltati dopo l’ultima giornata che ha visto gli abruzzesi naufragare contro il Bologna di Donadoni e i rosanero cogliere una vittoria preziosissima contro il Genoa in rimonta. Insomma, i colori rossoblù non hanno portato sempre bene. I delfini sono andati in ritiro, alla ricerca di un po’ di serenità dopo la contestazione dei tifosi al locale dove era stata programmata la cena per gli auguri di Natale proseguita poi sulle tribune nel match di domenica. Anche Massimiliano Oddo rischia la sua panchina e l’esonero sarebbe certo nel caso di un altro ko. Diversa la situazione in casa Palermo, dove l’arrivo di Eugenio Corini ha portato quella tranquillità tanto agognata ha interrotto con il blitz di Marassi il pesante trend negativo di nove sconfitte consecutive.

Palermo-Pescara live gratis, previsioni non semplici

Pescara che non potrà schierare Verre, squalificato. Previsioni non semplici per un match che, come spiegheremo tra qualche rigo, si potrà vedere anche live gratis in streaming. Il Palermo si affida al bomber macedone Nestorovski, la vera rivelazione di questa Serie A. Solo i suoi gol hanno tenuto a galla un Palermo che però potrebbe davvero giovarsi dell’esperienza e della tranquillità di Corini. Stati d’animo che mancano invece totalmente al Pescara dove Oddo, dopo un buon avvio che aveva illuso tutti, sta affondando nella mediocrità di una rosa modesta. La gara sarà equilibrata e spigolosa e, probabilmente, decisa da qualche episodio.

Palermo-Pescara quali sono i siti streaming migliori

È arrivato adesso il momento di dirvi quali sono i siti streaming migliori per vedere Palermo-Pescara. Siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e quindi si muovono nell’alveo della piena legalità. Eccone alcuni che offrono anche una discreta qualità. ORF, Sky Austria, Armenia TV,Sky Deutschland, Czech TV, RSI, La2, Arena Sport del Montenegro, RTL. Disponibili, solo per gli abbonati, anche le piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play). Per chi non è abbonato invece da segnalare l’offerta di Nowtv che permette la visione in streaming delle partite gratis per 14 giorni.