Cagliari Sassuolo streaming live gratis diretta. Vedere

Prova cruciale per Rastelli e i suoi ragazzi. I sardi hanno un solo risultato a disposizione se vogliono trascorrere un Natale sereno. La vittoria. Ne è consapevole lo stesso tecnico dei sardi finito sul banco degli accusati improvvisamente dopo il rovescio contro il Napoli e la sconfitta di domenica contro l’Empoli hanno vanificato quanto di buono la sua squadra ha fatto fino a questo momento. Una sfida che potrebbe quindi risollevare il morale di una delle due squadre che sarà possibile seguire anche in streaming su siti web che tra un po’vi indicheremo.

Cagliari-Sassuolo vedere, sfida tra deluse

Una vera e propria sfida tra deluse quella che si potrà vedere anche in streaming. Cagliari-Sassuolo è una corsa su un crinale pericoloso. Perdere significherebbe trovarsi nella palude della zona calda, con vista retrocessione. Una posizione alquanto scomoda soprattutto per il Sassuolo, ormai non più abituato a queste latitudini. Ma la sconfitta potrebbe essere disastrosa anche per gli isolani che avevano guadagnato a suon di vittorie, soprattutto in casa, la possibilità di affrontare con una certa tranquillità la seconda parte della stagione. E invece gli ultimi passi falsi hanno rimesso tutto in discussione e adesso i rossoblù devono lottare per conquistare quella salvezza che resta l’obiettivo numero uno per il Cagliari. Rastelli dovrà fare a meno di Colombo ed Isla, entrambi squalificati, mentre Melchiorri e Ionita sono infortunati. Infermeria pienissima invece per Di Francesco che ormai si è abituato a dover fare di necessità virtù. Al Sant’Elia mancheranno Berardi, Duncan, Letschert, Politano, Cannavaro, Magnanelli, Biondini e a loro si è aggiunta l’assenza di Missiroli. Terranova e Gazzola sono ancora in forse. Difficile per i neroverdi superare questa fase. L’unica speranza è affidata alla sorpresa Defrel, sei gol fino a questo momento, che già ha suscitato l’interesse dei grandi club, tra cui la Roma.

Cagliari-Sassuolo, i siti streaming migliori e più sicuri

Partita che, per la sua delicatezza offre tanti spunti interessanti per non perderla. Ecco qualche consiglio su quali sono i siti streaming migliori e più sicuri, anche dal punti di vista legale per vederla. Eccone alcuni: Armenia TV, Arena Sport del Montenegro, RTL, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria. Siti che permettono di vedere lo streaming dopo aver comprato legalmente i diritti nelle loro nazioni. Chi vuole il massimo della qualità audio e video può sempre utilizzare Sky con Sky Go e Premium Play su Mediaset Premium. Ma nel caso in cui non fosse provvisto di abbonamento la soluzione offerta da Nowtv è veramente allettante visto che mette a disposizione per 14 giorni la visione delle partite.